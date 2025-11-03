Hlas chce prísnejšiu reguláciu na jednorazové e-cigarety, ochrana detí je podľa Šutaja Eštoka viac ako zisk – VIDEO

Vyjadrenia ministra prichádzajú v čase, keď sa návrh zákona z dielne ministerstva zdravotníctva stal predmetom sporu v koalícii.
NR SR: Rokovanie 24. schôdze
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Do diskusie o pripravovanom zákone na ochranu mladistvých pred nikotínovými výrobkami sa zapojil aj minister vnútra a predseda Hlasu-SDMatúš Šutaj Eštok.

Ochrana zdravia je prioritou

V svojom video príspevku upozornil na rozšírené používanie jednorazových e-cigariet, ktoré svojím vzhľadom a príchuťami cielia na deti.

Vyzerajú ako hračky, voňajú ako cukríky, ale v skutočnosti ničia zdravie našich detí,“ uviedol s tým, že ide o produkty obsahujúce toxické látky, pričom niektoré môžu mať aj psychoaktívnu zložku HHC. Dodal, že tieto výrobky sú voľne dostupné v obchodoch, automatoch či na internete. Podľa ministra musí byť ochrana zdravia detí prioritou.

Ako spoločnosť v tom musíme mať jasno! Ochrana detí je viac ako akýkoľvek ekonomický zisk,“ povedal.

SNS chce zastaviť návrh

Vyjadrenia ministra prichádzajú v čase, keď sa návrh zákona z dielne ministerstva zdravotníctva stal predmetom sporu v koalícii. Zatiaľ čo Hlas-SD deklaruje podporu prísnejšej regulácie, Slovenská národná strana (SNS) chce návrh zastaviť. Argumentuje tým, že zákaz výrobkov, ktoré lákajú mladistvých má poškodiť slovenských podnikateľov a spôsobiť výpadok daňových príjmov.

Ministerstvo zdravotníctva návrh predložilo s cieľom znížiť dostupnosť nikotínových produktov pre mladistvých a obmedziť reklamu na takéto výrobky. O jeho zaradení na rokovanie vlády sa má rozhodnúť v najbližších dňoch.

