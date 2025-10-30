Ministerstvo vnútra pripravuje nákup balistických viest a chráničov pre policajtov za 26 miliónov eur

Ministerstvo vnútra SR pripravuje verejné obstarávanie na dodávku osobných ochranných balistických systémov pre policajtov, vrátane viest a nosičov balistických panelov. Rezort plánuje uzatvoriť rámcovú dohodu s predpokladanou hodnotou 26 miliónov eur bez DPH.
Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka ide o ďalší krok v modernizácii výstroja a výzbroje Policajného zboru. „Znižujeme zdedený modernizačný dlh a postupne, s dôrazom na technické vlastnosti, obnovujeme výstroj a výzbroj pre policajné zložky. Balistické vesty a chrániče sú prvkom, ktorý ochraňuje život a zdravie policajtov v teréne,“ uviedol minister.
Žandárov na ulici ešte nikto nevidel, ale autíčka už existujú, kritizuje Mikulec aj dizajn nového polepu – VIDEO
Verejné obstarávanie počíta s dodaním takmer 15-tisíc balistických viest a 12-tisíc nosičov balistických panelov s príslušenstvom počas štyroch rokov. Kritériami výberu budú nielen cena, ale aj technické parametre a výsledky validovaných testov. Vlastnosti balistických materiálov musia byť potvrdené akreditovaným laboratóriom.
Na senioroch spáchali už stovky podvodov, štát ide proti podvodníkom bojovať – VIDEO
Rezort vnútra zdôrazňuje, že cieľom je, aby mal každý policajt pridelenú vlastnú výstroj a zároveň vytvorenú rezervu pre prípad poškodenia počas výkonu služby. Platí to aj pri balistických vestách a nosičoch balistických panelov, ktoré sú podľa ministerstva najdôležitejšími prvkami osobnej ochrany policajtov a bezpečnostných zložiek, keď chránia policajtov pred strelami či útokmi nožom a využívajú sa pri bežných zásahoch aj v krízových situáciách.