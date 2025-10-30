Ministerstvo vnútra pripravuje nákup balistických viest a chráničov pre policajtov za 26 miliónov eur

Rezort vnútra zdôrazňuje, že cieľom je, aby mal každý policajt pridelenú vlastnú výstroj.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Polícia
Foto: www.facebook.com.
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Ministerstvo vnútra SR pripravuje verejné obstarávanie na dodávku osobných ochranných balistických systémov pre policajtov, vrátane viest a nosičov balistických panelov. Rezort plánuje uzatvoriť rámcovú dohodu s predpokladanou hodnotou 26 miliónov eur bez DPH.

Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka ide o ďalší krok v modernizácii výstroja a výzbroje Policajného zboru. „Znižujeme zdedený modernizačný dlh a postupne, s dôrazom na technické vlastnosti, obnovujeme výstroj a výzbroj pre policajné zložky. Balistické vesty a chrániče sú prvkom, ktorý ochraňuje život a zdravie policajtov v teréne,“ uviedol minister.

Verejné obstarávanie počíta s dodaním takmer 15-tisíc balistických viest a 12-tisíc nosičov balistických panelov s príslušenstvom počas štyroch rokov. Kritériami výberu budú nielen cena, ale aj technické parametre a výsledky validovaných testov. Vlastnosti balistických materiálov musia byť potvrdené akreditovaným laboratóriom.

Rezort vnútra zdôrazňuje, že cieľom je, aby mal každý policajt pridelenú vlastnú výstroj a zároveň vytvorenú rezervu pre prípad poškodenia počas výkonu služby. Platí to aj pri balistických vestách a nosičoch balistických panelov, ktoré sú podľa ministerstva najdôležitejšími prvkami osobnej ochrany policajtov a bezpečnostných zložiek, keď chránia policajtov pred strelami či útokmi nožom a využívajú sa pri bežných zásahoch aj v krízových situáciách.

Viac k osobe: Matúš Šutaj Eštok
Firmy a inštitúcie: MV Ministerstvo vnútra SRPolicajný zbor SR
Okruhy tém: Minister vnútra SR Modernizácia Verejné obstarávanie Výstroj
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk