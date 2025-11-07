Obyvatelia Chorvátskeho Grobu majú vďaka Budimexu nový park, na výstavbe sa podieľali aj dobrovoľníci

Firma v blízkosti Bratislavy realizuje výstavbu križovatky diaľnic D1 a D4.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
CHORVÁSTKY GROB: Nový komunitný Park 5 Element
Nový komunitný priestor Park 5 Element v Chorvátskom Grobe, slúžiaci ako miesto oddychu, stretávania, terénneho vzdelávania a relaxu pre obyvateľov všetkých vekových kategórií. Práce zastrešilo Občianske združenie (OZ) Srdcom pre Grob v spolupráci s obcou, partnermi a dobrovoľníkmi, ktorí sa podieľali na výstavbe a skrášľovaní tohto verejného priestranstva. Chorvátsky Grob, 7. november 2025. Foto: SITA/Budimex
Chorvátsky Grob Regionálne správy Regionálne správy z lokality Chorvátsky Grob

Obyvatelia Chorvátskeho Grobu môžu využívať nový komunitný priestor Park 5 Element. Park vybudovali s pomocou partnerov, vrátane spoločnosti Budimex. Tá v blízkosti Bratislavy realizuje výstavbu križovatky diaľnic D1 a D4.

Projekt premenil nevyužitý priestor v lokalite 5 Element – Čierna Voda na komunitný park, ktorý bude slúžiť ako miesto oddychu, stretávania, terénneho vzdelávania a relaxu pre obyvateľov všetkých vekových kategórií. Práce zastrešilo Občianske združenie Srdcom pre Grob v spolupráci s obcou, partnermi a dobrovoľníkmi, ktorí sa podieľali na výstavbe a skrášľovaní priestranstva.

Projekt zahŕňal úpravy terénu, spevnenie plôch, položenie trávnika, výsadbu 700 rastlín a výstavbu spevnených plôch, chodníkov, výbehu pre psov či exteriérovej šachovnice. Okrem realizačného tímu sa zapojilo niekoľko desiatok dobrovoľníkov, ktorí prispeli od návrhov a odborných rád až po brigádu pri výsadbe rastlín.

Ako vysvetlil zástupca Budimexu, podpora tejto iniciatívy je súčasťou širšieho prístupu spoločnosti k rozvoju miestnych komunít. Budimex už skôr podporil napríklad rekonštrukciu školy a škôlky v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave či dobudovanie materského centra pre rodičov s deťmi vo Vajnoroch. „Kdekoľvek sme prítomní ako generálny zhotoviteľ, chceme byť aj dobrým susedom,” uviedol riaditeľ výstavby v spoločnosti Budimex Wojciech Włodzimirski.

Firmy a inštitúcie: BudimexNÚDCH Národný ústav detských chorôb
Okruhy tém: Chorvátsky Grob Park

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk