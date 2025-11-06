Bratislava schválila rozpočet na budúci rok, hovorí o výraznom znižovaní zadlženosti

Bratislavskí poslanci na dnešnom zastupiteľstve schválili rozpočet na rok 2026. Podľa magistrátu napriek zložitej situácii a dopadom konsolidácie počíta budúcoročný rozpočet Bratislavy s najnižšou mierou zadlženosti.
Vedenie mesta zároveň prijalo a zastupiteľstvu predstavilo balík opatrení na ďalšie znižovanie zadlženia. Mesto plánuje navýšiť investície do bezpečnosti, verejnej dopravy, opravy ciest a chodníkov, zariadení pre seniorov, či parkovacej infraštruktúry.
Pandémia obrala mesto o milióny
„Dlhodobou politikou mesta je znižovanie dlhového zaťaženia, ktoré je pre rok 2026 plánované na úrovni 44,1 percenta,“ uviedol hovorca mesta Peter Bubla s tým, že ide o najnižšiu mieru zadlženia v novodobej histórii mesta a vedenie ju chce aj naďalej znižovať.
„Pre kontext je dôležité pripomenúť, že aktuálne vedenie hlavného mesta preberalo v roku 2018 mesto po predchádzajúcom vedení so zadlžením vo výške 51,7 % bežných príjmov predošlého roka,“ doplnil.
Vianočný stromček už osadili v Bratislave aj Prešove. Kedy návštevníkov privítajú prvé stánky? – VIDEO
Magistrát ďalej uvádza, že napriek pandémii, krízam a vládnym opatreniam, ktoré mesto obrali o desiatky miliónov eur ročne, sa za sedem rokov podarilo zadlženie mesta znížiť na súčasných cca 45,9 percenta a zároveň nastaviť budúcoročný rozpočet tak, aby zadlženie naďalej klesalo.
Historicky najväčší balík peňazí
„Z porovnania kapitálových rozpočtov mesta pritom vyplýva, že za sedemročné obdobie (v rokoch 2012-2018) investovali predchodcovia súčasného vedenia do rozvoja mesta zhruba 234,3-milióna eur, zatiaľ čo aktuálne vedenie za sedemročné obdobie (v rokoch 2019-2025) investovalo až 431,7-milióna eur,“ skonštatoval ďalej Bubla s tým, že rovnako aj budúcoročný rozpočet počíta so zásadným navýšením investícií do viacerých oblastí.
V súvislosti so zvyšovaním bezpečnosti je pre budúci rok na činnosť mestskej polície vyčlenený podľa mesta historicky najväčší balík peňazí v objeme takmer 18,8 milióna eur. „Len pre porovnanie – v roku 2018 to bolo 8,8 milióna eur a pre tento rok je to 17,4 milióna eur,“ spresnil hovorca.
Cieľom navýšenia rozpočtu mestskej polície je zabezpečiť vyššiu bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta, a to aj ďalším navyšovaním počtu príslušníkov. Rozpočet v objeme 11,1 milióna eur je plánovaný na opravu a údržbu ciest a chodníkov.
Rozpočet sa zásadne navyšuje
„Vďaka tomu bude možné opraviť až 33-tisíc metrov štvorcových miestnych komunikácií a parkovísk v sume 4 milióny eur, ale tiež opraviť či vymeniť ďalších vyše 21-tisíc metrov štvorcových chodníkov, prejazdných úsekov ciest, zastávok, obrubníkov a dlažby za vyše 3 milióny eur,“ vymenoval Bubla. Zahrnuté sú tu aj projekty ako Mesto pre deti, prestupné uzly, bezbariérové úpravy či zelené ostrovčeky.
„Rozpočet sa zásadne navyšuje aj na výstavbu a údržbu parkovacej infraštruktúry, vrátane už avizovaných projektov parkovacích domov či záchytných parkovísk v lokalite Janíkov dvor, ZOO, Zlaté piesky, Saratovská v Dúbravke, či Wolkrova v Petržalke a rozbeh projektu mikroparkovacích miest,“ pokračuje hovorca mesta. Ako dodáva, ďalšia významná investícia, v objeme vyše 2 milióny eur, smeruje do modernizácie a rekonštrukcie mostov a lávok pre peších.
V Bratislave zadržali nebezpečného Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatykač
„O viac ako 8,5 milióna eur v porovnaní s týmto rokom ide aj do ďalšieho skvalitňovania verejnej dopravy, vďaka čomu bude dopravný podnik môcť investovať aj do nákupu nových vozidiel,“ priblížil Bubla.
Rekonštrukcia Námestia SNP
Významnú položku v rozpočte tvoria aj investície do dopravnej infraštruktúry a verejného priestoru – modernizáciu Ružinovskej radiály, výstavbu trolejbusovej trate medzi Patrónkou a Riviérou a Bulharskej – Galvaniho.
Najväčšiu položku spomedzi verejných priestorov tvorí rekonštrukcia Námestia SNP a Námestia Nežnej revolúcie. K ďalším projektom z tejto kapitoly patrí napríklad revitalizácia jazera Rohlík, revitalizácia verejného priestoru Dom služieb v Dúbravke, revitalizácia verejného priestoru pri OC Saratov alebo zastávky Zochova. Mesto v rozpočte na budúci rok počíta aj s investíciami do sociálnej oblasti.
„Zo všetkých plánovaných projektov možno vypichnúť navýšenie investícií do plánovaných opráv a rekonštrukcií pobytových zariadení pre seniorov,“ spresnil hovorca.
Podpora predvídateľnejšieho manažmentu
V rámci toho najvyššia suma v objeme takmer 1,4 milióna eur je rozpočtovaná na prvú etapu veľkej rekonštrukcie a modernizácie veľkokapacitného zariadenia Dom tretieho veku v Petržalke. Okrem návrhu rozpočtu vedenie informovalo zastupiteľstvo o prijatí opatrení na ďalšie znižovanie zadlženia.
„Ide o rozhodnutie primátora, obsahujúce konkrétne opatrenia a postup pre rýchlejšie znižovanie zadlženia mesta, pričom cieľom je dosiahnutie úrovne zadlženia mesta pod 40 percent,“ vysvetlil Bubla.
Spoločnosť Henkel Slovensko už po piatykrát ocenená v súťaži Senior Friendly za systematickú podporu seniorov
Okrem dosiahnutia tohto cieľa je zámerom opatrení aj podpora predvídateľnejšieho manažmentu zadlženia, zníženie bežných výdavkov na financovanie dlhu či vytvorenie priestoru na neočakávané udalosti.
Celkové rozpočtové príjmy
Návrh rozpočtu na rok 2026 je zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, teda celkové rozpočtované príjmy sa rovnajú celkovým rozpočtovaným výdavkom. Príjmy hlavného mesta Bratislava na rok 2026 sú plánované vo výške 760,5 milióna eur.
„Výdavky na rok 2026 reflektujú rast inflácie a nákladov spojených so zabezpečením zachovania rozsahu a kvality štandardu služieb poskytovaných obyvateľom, ako sú sociálne programy, starostlivosť o verejné priestory, bezpečnosť a vzdelávanie,“ doplnil hovorca mesta. Kapitálové výdavky sú nastavené na podporu infraštruktúrnych investícií s dôrazom na udržateľný rozvoj mesta a zvýšenie kvality života.