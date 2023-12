Obsadenie Marinky neposkytuje Rusom operačnú výhodu a nie je ani znakom významného postupu armády (video)

Obsadenie opusteného mestečka Marinka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) nie je znakom operačne významného postupu ruskej armády.

„Malá a úplne zničená obec neponúka ruským silám bezpečnú operačnú oporu, z ktorej by mohli začať ďalšie útočné operácie,“ uviedol ISW. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Marinka sa nachádza necelý kilometer od frontovej línie pred začiatkom otvorenej ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú Moskva odštartovala vo februári 2022. Ukrajinská armáda už dávno opevnila mnohé okolité obce, konštatuje inštitút.

“This is our Marinka! No houses,no people!

The weak-minded Russian military correspondent joyfully shows the desert that remains instead of the city.They’re really proud of it.They call the total destruction of cities“protection of the population #UkraineRussiaWar #UkraineWarNews pic.twitter.com/nj8HWldMan

