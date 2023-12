Ruská armáda obsadila Marinku v Doneckej oblasti, mesto je úplne zničené (video)

Ruský minister obrany Sergej Šojgu oznámil, že ruská armáda obsadila kľúčové mesto Marinka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.

Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj potvrdil, že ukrajinské sily sa presunuli na predmestie Marinky. Zalužnyj uviedol, že na niektorých miestach sa ukrajinskí vojaci zakopali na okraji Marinky a na iných trochu ďalej. Dodal však, že mesto je úplne zničené. Informuje o tom web BBC.

⚡️🇷🇺Sladkov takes tour of captured Marinka, lots of burned out AFU/NATO gear pic.twitter.com/GVbAjfg7Gu

— SIMPLICIUS The Thinker Ѱ (@simpatico771) December 25, 2023