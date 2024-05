Na Medzinárodnom filmovom festivale Cannes reprezentujú Slovensko dve filmové režisérky a producentka

Na 77. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Cannes reprezentujú Slovensko dve filmové režisérky Tereza Nvotová a Vera Lacková a producentka Wanda Adamík Hrycová. Slovensko budú zastupovať v programe medzinárodného filmového trhu Marché du Film. Festival sa koná od 14. do 25. mája.

„Režisérka Tereza Nvotová sa na medzinárodnom filmovom trhu Marché du Film zúčastní prezentácie Goes to Cannes, ktorá prináša pripravované projekty z festivalov a industry podujatí z celého sveta. Do kurátorského výberu sa každoročne dostanú len originálne diela v rôznych štádiách produkcie, ktoré predstavujú najsľubnejšie talenty súčasnosti,“ informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu Simona Nôtová.

Pripravovaný film Otec

Tereza Nvotová v Cannes odprezentuje svoj pripravovaný tretí film s názvom Otec, ktorý by mal byť dokončený na budúci rok. Príbeh filmu je inšpirovaný skutočnou udalosťou, keď otec zabudol svoje dvojročné dieťa v aute a nechtiac mu tak spôsobil smrť.

„Keď som tento príbeh počula prvýkrát a zároveň zistila, že vôbec nie je ojedinelý, nevedela som si ho vo filme ani predstaviť. Zdalo sa mi, že by to bolo pre publikum neúnosné. Nevedela som naň však prestať myslieť. Nie kvôli samotnej tragédii, ale kvôli tomu, že to, čo sa stalo, nabúralo nejaký základný princíp, ktorému všetci veríme,“ uviedla o filme Nvotová.

Želanie režisérky

V jej „subjektívnom filme“ divák prežije situáciu, aké je to byť človekom, ktorý sa stane obeťou vlastného mozgu. Režisérkiným želaním je, aby ľudia prijali svoju krehkosť i nedokonalosť a nerobili nad sebou či ostatnými rýchle súdy. Režisérka Vera Lacková sa na základe podpory Európskeho rómskeho inštitútu pre umenie a kultúru zúčastní programu Producers Network.

Ide o špecializovaný program canneského filmového trhu, ktorý každoročne privíta viac ako 400 producentov z viacerých krajín. Účastníci si tu môžu rozšíriť svoju sieť kontaktov. Lacková sa programu zúčastní so svojim pripravovaným dokumentárnym filmom Čaruj.

„Vo filme sa vydá na hravú cestu, aby odhalila a zrušila starodávnu kliatbu svojej rodiny, ktorá verí, že bola prekliata zlomyseľným predkom. Vo filme však prichádza na to, že kliatba, ktorá vysvetľuje mnohé krivdy a súženia jej rodiny, má hlbší pôvod a že z pokolenia na pokolenie sa v ich rodine prenáša medzigeneračná trauma z rómskeho holokaustu,“ informovala Simona Nôtová.

Stretnutie s koprodukčnými partnermi

Film by mal byť dokončený v roku 2026. Slovensko bude tento rok v programe Producers on the Move zastupovať producentka Wanda Adamík Hrycová. Ide o platformu, ktorá na filmovom trhu v Cannes poskytuje dvadsiatim nádejným začínajúcim európskym producentom z dvadsiatich európskych krajín príležitosť vybudovať a rozšíriť svoju medzinárodnú sieť.

Účastníci programu sa stretnú s potenciálnymi koprodukčnými partnermi a obchodnými spoločnosťami na osobných stretnutiam a zúčastnia sa prezentácie projektov, spoločenských podujatí či komplexnej propagačnej kampane.

„Práve sme dokončili prácu na scenári druhého celovečerného filmu afgansko-slovenskej režisérky Sahray Karimi Let z Kábulu. Tento scenár, ktorý napísala spolu s úžasným belgickým spisovateľom Kevinom Meulom, je založený na skutočných udalostiach. Jeho námetom sa stala záchranná misia, ktorú Sahraa zažila počas pádu Kábulu v roku 2021. Teraz sme pripravení začať s financovaním a neviem si pre štart predstaviť lepšie miesto ako Cannes,“ uviedla Adamík Hrycová.

Nominácia pre dva slovenské animované filmy

Na festivale sú súčasne nominované dva slovenské krátke animované filmy Hurikán od Jana Sasku a Ahoj leto od Martina Smatanu a Veroniky Zacharovej na cenu UniFrance. Na filmovom trhu Marché du Film bude mať svoj prezentačný pavilón aj Slovensko spolu s Českou republikou.

„Stánok je základným miestom pre získanie informácií o slovenskej i českej audiovízii a zároveň priestorom na pracovné stretnutia zástupcov nášho audiovizuálneho prostredia so zahraničnými producentmi, distribútormi, programovými pracovníkmi festivalov i ďalšími filmovými profesionálmi,“ priblížila Simona Nôtová.