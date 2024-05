Slafkovský si verí v pozícii lídra útoku, na majstrovstvá sveta v hokeji prišiel aj pre trénera Ramseyho

Na Slovensko prišiel Juraj Slafkovský v sobotu 4. mája a o dva dni neskôr sa už zapojil do prípravy slovenskej reprezentácie pred majstrovstvami sveta v hokeji.

Tie sa v susednom Česku začínajú v piatok 10. mája, takže Slafkovský bude mať štyri dni na prípravu s tímom v Bratislave a potom aj v dejisku základnej B-skupiny v Ostrave. Súčasťou záverečnej prípravy bude aj utorková bratislavská generálka proti tímu USA, zloženého prevažne z hráčov z NHL.

Je v dobrej kondícii

„Doma som sa stretol s rodinou a kamarátmi, stihol som sa ostrihať a prišiel som sem. Myslím si, že som dobre pripravený. V sezóne som odohral 82 zápasov, som v dobrej kondícii. Je mi jedno, s kým budem v útoku, všetci sú to dobrí hráči. Už ale chcem byť na ľade a hrať zápasy,“ povedal Juraj Slafkovský na pondelkovom stretnutí s médiami, cituje ho aj Sportnet.

Dvadsaťgólový a 50-bodový útočník Montrealu v NHL prišiel do Bratislavy v sprievode otca Juraja. Pred odchodom na hotelovú izbu v susedstve Zimného štadióna Ondreja Nepelu si urobil súkromnú autogramiádu, keďže tam na jeho podpisy čakali desiatky ľudí. Pred odchodom na svoje tretie majstrovstvá sveta pod vedením Craiga Ramsayho nezabudol na komplimenty na adresu kanadského sedemdesiatnika.

Na turnaji je dôležité všetko

„Som rád, že je stále tréner, aj to bola pre mňa veľká motivácia prísť. Možno to je jeho posledný turnaj. Poznám systém, viem, ako hráme a najmä je v tíme veľa hráčov, ktorí už pod ním hrali. Stačí sa zohrať a môže to byť dobré,“ podotkol 20-ročný Košičan.

Na otázku, či je ešte stále v mladom veku pripravený na pozíciu útočného lídra tímu, odpovedal kladne. „Verím, že som. Verím v seba, verím, že viem hrať hokej a odovzdám všetko, čo môžem pre tím. Máme svoje ambície, ale všetko treba brať s pokojom a ísť od zápasu k zápasu. Čo príde, to príde. V základnej skupine bude hlavné nazbierať čo najviac bodov, ideálne z každého zápasu. Na takomto turnaji je dôležité všetko – začiatok aj koniec,“ dodal Slafkovský aj pre Sportnet.