Súdny proces s Jurajom Cintulom pokračuje. Vypovedala aj redaktorka televízie, ktorá zachytila streľbu

Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici v piatok pokračoval súdny proces s Jurajom Cintulom, ktorý minulý rok strieľal v Handlovej na predsedu vlády Roberta Fica. Súd na piatkovom pojednávaní vypočul troch premiérových ochrankárov a takisto redaktorku Regionálnej televízie Prievidza, ktorej sa podarilo zachytiť incident, Danu Reindlovú.
Kameramanka nespanikárila
Ako svedkyňa uviedla pre médiá, s kameramankou chceli natočiť záber, ako sa Fico po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej lúči s ľuďmi.
„Bola to pohotovosť mojej kameramanky, ktorá nespanikárila a držala kameru až do konca,“ uviedla Reindlová. Doplnila však, že kamaramanka tvrdí, že ani netušila, čo sa vlastne deje, preto nemala dôvod spanikáriť. „Nie som šťastná z toho, že sme natočili tento záber. Bola by som oveľa radšej, keby sme žili v kultivovanejšej spoločnosti kde sa k sebe chováme slušne a nikto na nikoho nestrieľa,“ doplnila svedkyňa.
Na súde v piatok tiež s vylúčením verejnosti prehrali záznam nakrútený policajným agentom, ktorý bol s obžalovaným vo väzenskej nemocnici. Podľa prokurátorky Kataríny Habčákovej bola dôvodom neverejnosti tejto časti pojednávania ochrana totožnosti agenta.
„Ja si to vyhodnotenie dôkazov nechám do záverečnej reči a nebudem sa vopred bližšie vyjadrovať,“ uviedla na margo záznamu. Pojednávanie v tejto kauze bude pokračovať v piatok 26. septembra. „V ďalšom pojednávacom dni by sa mali prehrávať telefonické hovory medzi obžalovaným a jeho manželkou,“ doplnila Habčáková.
Cintula, ktorý je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku, na začiatku procesu 8. júla neurobil vyhlásenie, či je vinný, alebo nevinný. Zároveň odmietol vypovedať. V priebehu procesu sa však vyjadril, že premiéra nechcel zabiť, iba zraniť, aby nemohol vykonávať funkciu predsedu vlády.
Obhajca kontaktoval prokurátorku
Prokurátorka Katarína Habčáková pre médiá v júli potvrdila, že ju obhajca obžalovaného kontaktoval s ponukou na uzavretie dohody o vine a treste.
„Ale teda s podmienkou, že obvinený je ochotný prijať len trest vo výmere 12 rokov,“ povedala Habčáková. Tento návrh však podľa nej nie je možné prijať, pretože Trestný zákon neumožňuje, pokiaľ ide o trestný čin terorizmu, uložiť trest v spomenutej výmere.
„Trestný zákon za takýto trestný čin ukladá doživotie, ale sú tam zmierňovacie ustanovenia, kde je možné takýto trest zmierniť na 20 rokov. Čiže dolná hranica je 20 rokov,“ doplnila prokurátorka.
Prokurátorka oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podala v marci na ŠTS na Juraja Cintulu obžalobu pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Trestná vec bola na súde elektronickou podateľňou pridelená predsedovi senátu Igorovi Králikovi. Spis pozostáva z 18 zväzkov a má viac ako 6 200 strán.
Skutok neskôr prekvalifikovali
Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil Cintula 15. mája minulého roku v Handlovej. Podľa orgánov činných v trestnom konaní atentátnik zaútočil pred domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí.
Cintulu obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.