Môže byť novinár vykázaný pre nevhodné oblečenie? Na trestný súd sa jednoducho nemôže ísť v trenírkach a šľapkách, odkazuje protokolistka - VIDEO

Predseda Špecializovaného trestného súdu Michal Truban v pondelok neúspešne žiadal, aby súd vykázal z pojednávacej miestnosti pre nevhodné oblečenie verejnosť vrátane novinárov. Bolo to na začiatku disciplinárneho konania so sudkyňou Pamelou Záleskou.
Truban na začiatku pojednávania hovoril, že senát Najvyššieho správneho súdu by mal vykázať z pojednávacej miestnosti prítomnú verejnosť vrátane novinárov, ktorá je podľa neho nevhodne oblečená, konkrétne spomenul krátke nohavice či tenisky. Ide o požiadavku, ktorá sa bežne na súde nevznáša. Informoval o tom Denník N.
Senát dal následne prestávku na krátku poradu, po ktorej jeho predsedníčka Zuzana Šabová oznámila, že Trubanovi nevyhovejú. „Nie je na to dôvod,“ uviedla s tým, že pojednávania sú verejné zo zákona.
Úrad vlády požaduje dodržanie dress codu
V súvislosti s novinármi a pracovníkmi médií by to nebolo prvýkrát, čo sú upozornení na to, aby pri návšteve dôležitých inštitúcií dodržiavali dress code. Nedávno to bol Úrad vlády SR, ktorý novinárov upozornil, aby sa vyhýbali nevhodnému oblečeniu, za ktoré je považované aj športové oblečenie.
„Úrad vlády SR je miestom, kde sa organizujú podujatia na vysokej protokolárnej úrovni. Predseda vlády tu prijíma významné zahraničné návštevy, konajú sa tu dôležité stretnutia či rokovania vlády. Súčasťou podujatí sú aj tlačové konferencie za účasti zástupcov médií. Predseda vlády SR Robert Fico v tejto súvislosti vyzval na dodržiavanie tzv. dresscode, teda pravidiel vhodného odevu, ktorý zodpovedá formálnemu charakteru organizovaných podujatí,“ informoval nedávno Úrad vlády.
Pre pánov sa podľa dress codu odporúča sako, košeľu s dlhým rukávom a spoločenskú obuv, pre dámy kostým či šaty a decentnú spoločenskú obuv.
Oblečenie má svoju reč
Na názor ohľadom dodržiavania dress codu v prípade novinárov sme sa pýtali aj odborníčky na protokol Márie Holubovej. „Zachytila som jedného novinára, ktorý pôsobil v Spojených štátoch a napísal knihu Svet podľa Trumpa. On povedal, že musel sa naučiť, že keď sa chcel niekde dostať medzi významných politikov a na dôležité miesta akým sú súdy, úrad vlády, národná rada, parlament atď., neexistuje žeby išiel vo voľnočasovom oblečení,“ hovorí v úvode Holubová. Ide o pôvodom českého investigatívneho novinára Tomáša Klvaňu, ktorý pôsobil po celom svete.
„Tento novinár teda musel ísť proti sebe a obliecť sa comme il faut, to znamená, že aspoň dlhé nohavice, tričko bez nápisov a sako. A nie krátke nohavice, tenisky, šľapky, lebo ináč by neuspel vo svete,“ zdôraznila Holubová. „Jednoducho by sa nedostal k americkým prezidentom, senátorom či k iným dôležitým politikom, keby nedodržal pravidlo prijateľného dress codu. Taký je trend,“ prízvukovala protokolistka.
„Ak chcú novinári ísť na trestný súd, tak jednoducho nemôžu ísť v trenírkach a šľapkách. Je to ustanovizeň, ktorú si národ vybojoval a treba to dať najavo aj tým dress codom,“ hovorí Holubová s tým, že nemusí to byť striktne košeľa, kravata a sako, ale dá sa zvoliť aj tzv. casual oblečenie. Ide o strednú cestu medzi príliš ležérnym a príliš formálnym štýlom. „Oblečenie má svoju reč. Pokiaľ vy ste nedbalo oblečený, tak určite nevyjadrujete úctu k tej inštitúcii,“ uzavrela Holubová.
Neprimerané oblečenie
V minulosti sa k téme obliekania novinárov vyjadril aj odborník na protokol a etiketu, bývalý hovorca prezidenta Ivana Gašparoviča, Marek Trubač, ktorý si nemyslí, že oblečenie väčšiny novinárov je primerané.
„Keď som bol v Prezidentskom paláci, bežne sme prijímali nejaké oficiálne návštevy iných štátnikov, prezidentov; tak nám v letnom období novinári chodili v tielkach, pod pazuchou upotení. To už osobná hygiena tam bola nedostatočná, nieto ešte typ odevu. Snažil som sa zaviesť prísnejšie regulovanie vpustenia, no potom som zmäkol a ja som tých novinárov pustil, lebo prišla napríklad redaktorka pekne oblečená, ale kameraman prišiel ako keby bol na rybách, a čo bude ona robiť bez kameramana z televízie?“ spomína si Trubač.
