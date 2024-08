Nový rekordér roka z východu. Vodič s takmer šiestimi promile prešiel do protismeru a skončil v plote

Viac ako 5,8 promile nafúkal ešte v piatok v dopoludňajších hodinách 35-ročný vodič v obci Čirč v okrese Stará Ľubovňa po dopravnej nehode. Informoval o tom v pondelok prešovský krajský policajný hovorca Štefan Pecuch.

Muž si takto sadol za volant a pri obchádzaní odstaveného auta prešiel do protismeru, následne do odvodňovacieho kanála a narazil do oplotenia rodinného domu. Spôsobil tak škodu odhadom vo výške 3 500 eur.

Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni začal v prípade trestné stíhanie a vodičovi vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Obvineného obmedzili na osobnej slobode a umiestnili v cele policajného zaistenia.