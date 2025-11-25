Treba sa pripraviť na veľkú vojnu, hlavným rizikom je Rusko, vyhlásil šéf českého generálneho štábu

Českú armádu je nutné pripraviť na veľkú vojnu s Ruskom a potrebná je aj nová koncepcia mobilizácie. Uviedol to náčelník českého generálneho štábu Karel Řehka na veliteľskom zhromaždení armády za účasti prezidenta Petra Pavla a ministerky obrany v demisii Jany Černochovej. Informuje o tom web TN.cz.
Řehka na úvod stretnutia uviedol, že aj napriek zlej bezpečnostnej situácii nevidí v armáde ani v spoločnosti dostatočný pocit naliehavosti. Rusko je však podľa neho pre Česko hlavné riziko a českú armádu je nutné pripraviť na vojnový konflikt vysokej intenzity a taktiež modernizovať aj štruktúru jej velenia.
S Ruskom sa podľa neho nemožno dohovoriť a možno ho len odstrašiť. Modernizáciu armády podľa neho brzdí byrokracia. Potrebné je upraviť aj pravidlá mobilizácie tak, aby sa do prípadnej obrany krajiny mohlo zapojiť viac ľudí. Na jej novej koncepcii vraj odborníci pracujú.
Prezident ČR Petr Pavel skritizoval programové vyhlásenie nastupujúcej vlády pre to, že v ňom nie je o Rusku ako hrozbe ani zmienka. Uviedol, že Rusko nemá záujem na mierovej koexistencii.