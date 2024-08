Nový generálny riaditeľ Zepter International pre ČR a SR Jakub Šmatlák pozýva do nového showroomu v Bratislave

Jakub Šmatlák prevzal funkciu v júli. Spoločnosť počas uplynulého roka pripravovala nový showroom v hlavnom meste, ktorý slávnostne otvoria 2. októbra 2024. Zepter International na Slovenku sľubuje zákazníkom príjemné prostredie, profesionálne poradenstvo, možnosť nakúpiť za zvýhodnené ceny a rovnako získať zľavové poukazy.

Foto: Zepter

Medzinárodná spoločnosť Zepter International predstavuje tie najmodernejšie technológie v spojitosti so špičkovou kvalitou a funkčným dizajnom. Už roky ponúka medicínsky a vedecky podložené poznatky v oblasti zdravia a krásy pretavené v kvalitných výrobkoch. A čo sa týka pokroku a noviniek, tak práve v tomto období sa teší novým víziám.

Zmena vo vedení

Novým generálnym riaditeľom spoločnosti Zepter International pre Českú republiku a Slovensko je od 11. júla 2024 Jakub Šmatlák. Jeho bohaté skúsenosti pomôžu upevniť pozíciu Zeptera na oboch trhoch, v ktorých zároveň vidí potenciál. „Zameriam sa na posilnenie vzťahov s našimi súčasnými i novými zákazníkmi a ďalšie možnosti prinášať im prvotriedne moderné produkty, ktoré zlepšujú kvalitu života a podporujú zdravý životný štýl. Myslím si, že oba trhy majú v tomto ohľade veľký potenciál,“ hovorí novozvolený generálny riaditeľ Jakub Šmatlák.

Zepter na Slovenku a taktiež v Česku plánuje posilniť obchod a zameria sa aj na nové predajné kanály. „Mojou prioritou bude aj posilnenie obchodného tímu a otvorenie nových predajných kanálov. Teším sa na všetky úspechy, ktoré spoločne dosiahneme. Zepter ponúka vo svojom portfóliu produktov špičkovú kvalitu, produkty majú vysokú pridanú hodnotu a udržateľnosť. Dokážu výborne slúžiť zákazníkom desiatky rokov a to je v dnešnej dobe veľmi výnimočné. Zároveň dáva spoločnosť Zepter príležitosť a prácu ľuďom, ktorí majú záujem pracovať, šíriť misiu zdravia a krásy a pritom zarábať zaujímavé peniaze,“ pokračuje ďalej Jakub Šmatlák.

Bratislava bude mať nový moderný showroom

Novinkou je spomínaný showroom v Bratislave, ktorý zákazníci nájdu na adrese Mlynské nivy 7816/14 v budove Twin City C na prízemí oproti autobusovej stanice. Zákazníkov okrem pekných priestorov čaká napríklad profesionálne poradenstvo či ukážka výrobkov. „Teším sa, že moji kolegovia aj v lete nezaháľali a pripravili pre našich zákazníkov skutočne príjemný a najmä moderný showroom. Je to opäť dôkaz toho, ako chceme byť bližšie k zákazníkom. Verím, že tu nájdu všetko potrebné a dostanú odpovede na všetky ich otázky. Uvedomujeme si, aká dôležitá je modernizácia priestorov, aby sa tu zákazníci i kolegovia cítili čo najlepšie,“ generálny riaditeľ spoločnosti Zepter International pre Českú republiku a Slovensko Jakub Šmatlák, ktorý zároveň pozýva všetkých, ktorých zaujímajú technológie a výrobky, ktoré slúžia nášmu zdraviu, ale i kráse do nového bratislavského showroomu. „Našim zákazníkom by sme radi poskytli ďalšie benefity, a tak v deň slávnostného otvorenia 2. októbra si budú môcť za zvýhodnené ceny nakúpiť to, čo ich zaujme. To však nie je všetko. Rovnako budú môcť získať aj zľavové poukazy na nákup produktov z našej ponuky, ktoré budú platiť až do konca októbra. Zároveň je to skvelá šanca nakúpiť v predstihu a najmä bez stresu vianočné darčeky. Náš personál v showroome rád poskytne nielen zaujímavé predvianočné inšpirácie, ale zároveň aj odborné poradenstvo,“ uzatvára Jakub Šmatlák.

Foto: Zepter

Potrebujete inšpiráciu vopred? Kompletnú ponuku výrobkov si môžete pozrieť na stránke www.zepter.sk.

Zepter International je na trhu desiatky rokov

Medzinárodná spoločnosť Zepter International, ktorá je na trhu od roku 1986, ponúka produkty a komplexné riešenie pre zdravý životný štýl. Od svojho založenia sa rozrástla na globálnu spoločnosť s viacerými značkami, ktorá vyrába, distribuuje a predáva exkluzívny spotrebný tovar vysokej kvality po celom svete, predovšetkým prostredníctvom vlastnej predajnej siete a tiež prostredníctvom špičkových predajní. A tak dnes 8 tovární spoločnosti Zepter so sídlom v Nemecku, Taliansku a Švajčiarsku vyrába stovky prémiových výrobkov na podporu každodenného zdravia a krásy pre lepší, zdravší a dlhší život.

Kontakt pre zákazníkov:

Zdenka Sierra Boy, obchodná riaditeľka, mobil: 0905 705 550

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke spoločnosti www.zepter.sk.

