Nový film z My Hero Academia mieri do kín: Priprav sa na anime jazdu roka!

V novom elektrizujúcom anime My Hero Academia: You’re Next má takmer každý mladý človek nejakú zvláštnu superschopnosť, ale to ešte z neho nerobí automaticky superhrdinu. Ako ju použije v súboji s novou úlisnou hrozbou? Fanúšikovia anime alebo manga, pripravte sa na pecku, na ktorú pobežíte do kina spolu s kamošmi! Už 10. októbra 2024 sa na veľké plátna dostane My Hero Academia: You’re Next. Štvrtý film na motívy rovnomennej mega-úspešnej série je originálnym samostatným príbehom a zavedie ťa do obdobia pred finálnym súbojom medzi hrdinami a zloduchmi. Spoznáme novú hrozbu, ktorá sa ukrýva pod maskou strážcu mieru s tými najodpornejšími úmyslami. Trailer je už vonku, pozri si ho tu.

Príbeh My Hero Academia: You’re Next vznikal pod dohľadom Kohei Horikoshiho, tvorcu pôvodnej mega-úspešnej mangy. Po úspechu predchádzajúcich filmov série, vrátane hitu World Heroes‘ Mission z roku 2021, ktorý zarobil vyše 46,9 milióna dolárov, sa máme na čo tešiť. Novinka je plná akcie, emócií a zvratov, a fanúšikov zaručene dostane do varu.

Foto: Itafilm

Zloduch v prestrojení mierotvorcu

Po obrovskej bitke, ktorá zanechala Japonsko v ruinách, sa náhle objaví mohutná zlovestná pevnosť a pred našimi hrdinami Dekuom a jeho partou stojí postava, ktorá nápadne pripomína Symbol mieru z minulosti, All Mighta. Nový „hrdina“ Dark Might však nie je tým, za koho sa vydáva, a jeho plány sú všetko, len nie mierové.

Záhadné postavy aj starí známi

V Dark Mightovej družine je Anna, mladá žena s neznámou schopnosťou (Quirkom), ktorá sa dostáva do hľadáčika Giulia – chladnokrvného chlapíka, čo vyzerá ako sluha. Aké je ich skutočné prepojenie s Dark Mightom? Dokážu Deku, Bakugo a Todoroki so spolužiakmi zastaviť Dark Mighta a jeho temné plány, v ktorých zohráva úlohu aj zločinecká organizácia pod vedením Golliniovcov?

Foto: Itafilm

Príbeh, ktorý pokračuje,…

Seriál My Hero Academia sleduje osudy študentov UA High School vo svete, kde väčšina populácie má rôzne superschopnosti, volajú ich Quirky. Deku a jeho spolužiaci zdolávajú náročné výzvy, aby sa stali skutočnými hrdinami a prevzali štafetu po All Mightovi, bývalom hrdinovi číslo 1. Dávajú na frak zloduchom, ktorí svoje Quirky sebecky zneužívajú proti ostatným.

…ale netušil si, že manga o hrdinských študentoch valcuje až takto:

vyše 100 miliónov predaných výtlačkov celosvetovo

ako seriál vychádza od r. 2014 v Shueisha’s Weekly Shonen Jump

niekoľkokrát sa objavila v rebríčku bestsellerov The New York Times

od prvej TV adaptácie v r. 2016 vzniklo sedem anime sérií a štyri samostatné filmy (tento je štvrtý)

prvé tri dlhometrážne filmy zarobili vyše 100 miliónov USD

momentálne asi najpopulárnejší anime seriál na svete: 14 Anime Awards, fičí na Netflixe

mobilnú hru si stiahlo 4,5 milióna ľudí

Takže ak máš rád explozívnu akciu cez celé plátno, úžasné bojové scény a príbehy o priateľstve a odvahe, nenechaj si ujsť nadupanú anime novinku My Hero Academia: You’re Next, v kinách už 10.októbra.

Trailer:

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 10. OKTÓBRA!

