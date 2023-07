Novela zákona o dani z príjmov umožní investorom zhodnotiť svoje úspory a zdroje v podielových fondoch omnoho efektívnejšie

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon z 28. júna 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.1.2024 tak k investovaniu v podielových fondoch pomôže novoprijatá novela, ktorá investičnému portfóliu ušetrí klientom daň z výnosov.

Investorom tak umožní zhodnotiť svoje úspory a zdroje v podielových fondoch nezanedbateľne viac, ako predtým.

Novela zákona prináša zásadnú zmenu v zdaňovaní výnosov plynúcich z investovania do podielových fondov. V zmysle novej legislatívy po uplynutí 3 rokov od vydania podielových listov daň z výnosu investor nebude platiť vôbec (doteraz to bolo 19%). Zmeny sa dotknú nielen nových investorov, ale aj všetkých aktuálnych, ktorí už majú zainvestované.

Novelizácia môže v praxi priniesť úsporu až 200 EUR ročne

„Nová legislatíva ešte viac zatraktívni investovanie pre ľudí. V čase rastúcej inflácie to vnímame, ako správny krok motivovať ich k investovaniu. Uvedené zmeny v praxi znamenajú, že klient ušetrí na dani, ktorú po novom po troch rokoch už nebude musieť platiť vôbec. To znamená, že dosiahne vyšší investičný výnos. Na modelovom príklade pravidelného sporenia sumy 200 EUR mesačne po dobu 20 rokov s očakávaným výnosom napríklad na úrovni 3,5 % ročne, by tak človek usporil na dani vyše 4 000 EUR. V konečnom výsledku by tak našetril viac ako 21 000 EUR.“ hovorí Tomáš Cár, Real Estate Transactions, 365.invest.

365.invest preto upozorňuje, že ak klient zvažuje vyplatenie podielových listov a nepotrebuje svoje zdroje ihneď, je výhodnejšie počkať na účinnosť novelizácie zákona a ušetriť tak nemalé peniaze na dani z výnosu vo výške, ktorú by ešte dnes musel zaplatiť.

Foto: 365.invest

Investovanie do podielových fondov pritom podľa prieskumu 365.invest patrí medzi najobľúbenejšie formy investovania, ktoré využíva 17 % Slovákov. Navyše výhodou aktívne spravovaných podielových fondov je, že investorovi odpadáva nutnosť pravidelne sledovať a orientovať sa na trhu, pretože to za neho robia odborníci.

Na Slovensku sú pritom dostupné viaceré podielové fondy s rôznym zameraním. Sporitelia môžu prostredníctvom nich investovať napríklad do realít, čo predstavuje kapitálovo nenáročný spôsob investovania, ktorý je vhodný najmä pre začiatočníkov. V závislosti od dĺžky investície či postoju k rizika môžu byť voľbou aj akciové, dlhopisové či zmiešané podielové fondy. Na popularite čoraz viac naberajú aj fondy technologických spoločností, udržateľných firiem či spoločností využívajúcich technológiu blockchain.

