Nová tvár v slovenskej basketbalovej reprezentácii, Američan DeJulius už získal občianstvo

Slovenská reprezentácia basketbalistov sa po novom môže spoliehať aj na 26-ročného rozohrávača Davida DeJuliusa, ktorý sa narodil v USA. Od pondelka má totiž slovenské občianstvo a debut v národnom tíme možno absolvuje už na prelome februára a marca v dvoch dueloch 1. kola predkvalifikácie o postup na ME 2029.
„V prvom rade som vďačný, že môžem reprezentovať skvelú krajinu, akou je Slovensko. Od prvého dňa, čo som tu, ma všetci privítali s otvorenou náručou. Som nadšený, že budem môcť čo najlepším spôsobom reprezentovať túto krajinu, jej skvelých ľudí a náš tím,“ povedal David DeJulius podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA). Americký rodák hráva v Španielsku za Murciu.
DeJulius s Murciou okrem domácej ligy hráva aj v Európskom pohári. Debut v slovenskom drese by mohol absolvovať 27. februára v Kosove, Slováci potom nastúpia 2. marca v Albánsku.
„Mojim cieľom je odovzdať všetko úsilie, energiu a koncentráciu. Úprimne, chcem vyhrávať zápasy na najvyššej úrovni. Bol som tu už pred niekoľkými mesiacmi a stretol som pár hráčov. Teším sa. Keď sa sfinalizujú všetky veci, čoskoro sa do toho viac ponorím a chcem spoznať spoluhráčov, ale aj kultúru a život na Slovensku,“ doplnil DeJulius.
„Prvoradou snahou slovenských národných tímov je zvýšiť šance v medzinárodných konfrontáciách. Tak ako v prípade Kyry Lambertovej medzi ženami, aj v prípade Davida veríme, že nám pomôže nielen k víťazstvám v zápasoch, ale aj zvýšiť šance kvalifikovať sa na veľký šampionát. Má na to všetky predpoklady. V európskom basketbale je etablovaný, má vysokú individuálnu kvalitu. Verím, že nám ju prinesie už vo februárovom reprezentačnom okne,“ vyhlásil prezident SBA Michal Ondruš.
„Po detailnej analýze a konzultáciách s trénerom Oliverom Vidinom padla voľba na Davida. Tých kritérií bolo neúrekom. Okrem toho, že je vynikajúci hráč, je aj mimoriadne charakterný, to je základ úspechu,“ doplnil.
V minulosti DeJulius pôsobil v izraelskom klube Maccabi Tel Aviv, s ktorým hral v prestížnej Eurolige. Hrával aj v Grécku, Nemecku či Turecku. V reprezentácii SR basketbalistov v minulosti boli viacerí naturalizovaní hráči – Andre Jones, Kyle Kuric či Srb Nenad Miloševič.
„Som typ hráča, ktorý si zakladá na dobrej obrane, ale najmä tvorím hru v útoku. Chcem byť predĺženou rukou trénera a spoluhráčov. Urobím to, čo budú odo mňa na palubovke potrebovať,“ uzavrel DeJulius.