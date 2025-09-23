Posila pre slovenskú reprezentáciu basketbalistiek. V novembri bude mať tréner Pospíšil k dispozícii rozohrávačku z USA

Americká basketbalistka Kyra Lambertová získala slovenské občianstvo a už v novembri sa možno objaví vo farbách reprezentácie v kvalifikácii o postup na ME žien 2027. Ako informuje oficiálny web Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA), slovenský pas dostala rozohrávačka po takmer polročnom procese vybavovania dokumentov.
Piešťanské Čajky predĺžili kraľovanie v slovenskej extralige na štyri roky - VIDEO
„Som nadšená a poctená tým, že budem hrať za Slovensko. Teším sa, že sa pripojím k úžasným spoluhráčkam a trénerom. Som tu, aby som posilnila tím a pomohla dosiahnuť naše ciele v reprezentačnom basketbale. Dám zo seba maximum. Keďže som v minulosti hrala na Slovensku viem, že je to krásna krajina s bohatou históriou a kultúrou,“ vyjadrila sa Kyra Lambertová.
Dvadsaťosemročná rodáčka z ostrova Guam v minulosti pôsobila v slovenskej extralige basketbalistiek vo farbách Banskej Bystrice. Po sezóne 2021/2022 zamierila do zahraničia a aktuálne hrá v Izraeli za tím Elitzur Ramla.
Prečo sa slovenské basketbalistky nedostali na ME? Podľa trénera Pospíšila jeho hráčky odovzdali to najlepšie - FOTO, VIDEO
„Na pozícii rozohrávačky vznikla v reprezentácii po odchode Barbory Wrzesiňskej veľká diera. Kyra sa nám typologicky a charakterovo hodí. Je hráčkou, ktorá kontroluje hru, tvorí pre tím, vie dať hre myšlienku a je silná na obrannej polovici, čo je tiež veľmi dôležitý faktor. Musí na seba zobrať zodpovednosť v správnych chvíľach. Očakávame, že bude patriť k líderkám reprezentácie,“ vyhlásil tréner ženskej reprezentácie Martin Pospíšil.
V minulosti reprezentovali Slovensko aj jej krajanky americké hráčky Erin Lawlessová či Kristi Toliverová. Lambertová sa stala treťou naturalizovanou hráčkou v slovenskom národnom výbere.
Štyri víťazstvá, ale Slovensko nepostúpilo na ME. V čom bola podľa trénera kvalifikácia takmer neregulárna?
„Či sa to niekomu páči alebo nie, už je len minimum krajín, ktoré nemajú naturalizovanú hráčku, z okolitých napríklad Maďarsko alebo Poľsko. Na Slovensku máme problém s kvantitou kvalitných hráčok a sú u nás obmedzené podmienky na výchovu top hráčok. Keď sa dostaneme v podmienkach vyššie, potom bude možné, že naturalizácia nebude tak dôležitou témou. Momentálne sme naturalizovanú hráčku veľmi potrebovali,“ vyhlásil Pospíšil.
Reprezentačný debut Lambertovej sa očakáva v novembri, počas ktorého Slovenky absolvujú hneď tri stretnutia. V stredu 12. novembra ich čaká domáci súboj proti Poľkám, o tri dni neskôr sa predstavia na Cypre a o ďalšie tri dni aj v Rumunsku. Ďalšie súboje v boji o kontinentálny šampionát potom odohrajú v marci 2026.