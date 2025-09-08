Slováci spoznali mená prvých súperov v boji o ME 2029. Ich cieľom postup z predkvalifikácie

Tréner Oliver Vidin: „Na súperov sa zodpovedne pripravíme.“
Peter Mráz
Vladimír Brodziansky
Vladimír Brodziansky zo Slovenska (vpravo) a Oriol Fomels zo Španielska (tretí sprava) počas basketbalového zápasu kvalifikácie o postup na ME 2025 mužov C-skupiny medzi Slovensko - Španielsko v Tipos Aréne - Zimný štadión Ondreja Nepelu. Bratislava, 22. november 2024. Foto: SITA/Milan Illík.
Slovenská reprezentácia basketbalistov sa predstavila v kvalifikácii o postup na ME 2025, v boji o MS 2027 neprešla sitom predkvalifikácie. Teraz spoznala mená súperov v predkvalifikácii o ME 2029.

Kontinentálny šampionát budú o štyri roky hostiť španielsky Madrid, estónsky Tallinn, slovinská Ľubľana a grécke Atény.

Slováci sa v predkvalifikácii predstavia v C-skupine a od novembra 2025 do júla 2026 absolvujú po dva súboje proti výberom Kosova a Albánska. Ďalej postúpia víťazi každej z troch skupín predkvalifikácie a aj najúspešnejší výber z druhých miest.

„Garanciu postupu do ďalšej časti predkvalifikácie má víťaz skupiny. Tímy z Balkánu sú nepríjemné. Na súperov sa zodpovedne pripravíme. Našim cieľom nemôže byť nič iné, ako postup. Podstatné bude, koho budeme mať k dispozícii na prvý zraz,“ uviedol v krátkosti tréner Slovákov Oliver Vidin podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Slovenskí basketbalisti
Zľava uprostred: Izan Perez zo Španielska a Michael Fusek zo Slovenska počas basketbalového zápasu Slovensko – Španielsko v C-skupine kvalifikácie o postup na ME 2025 mužov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Bratislava, 22. november 2024. Foto: SITA/Milan Illík

S výbermi Kosova a Albánska si už slovenská reprezentácia basketbalistov zmerala sily v minulosti. „Nejde o extrémne slabých súperov. Musíme však do toho ísť s jasnou ambíciou vyhrať skupinu. Verím, že trénerský tím a hráči k tomu pristúpia zodpovedne a postúpime do ďalšej fázy,“ zhodnotil generálny sekretár SBA Andrej Kuffa.

Proti Kosovčanom hrali Slováci naposledy v boji o MS 2023. V novembri 2020 ich zdolali doma 91:67, vo februári 2021 aj vonku 77:73. Ešte čerstvejšia je skúsenosť s albánskym basketbalom. Na ceste do kvalifikácie o ME 2025 Slováci zdolali v roku 2023 Albáncov v júli doma (86:63) a v auguste aj vonku (89:64).

