Tréner Vidin chváli mladíkov: Nepamätám sa, že by boli 20- a 18-ročný hráč najlepší strelci

Slovenskí basketbalisti majú za sebou úspešný vstup do prvej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
V Prievidzi si zverenci trénera Olivera Vidina poradili s Albáncami 73:63 (41:35) a pripísali si prvé body do tabuľky C-skupiny. V hľadisku im na konci tlieskalo vyše 1700 divákov.
Päťkrát dvojciferne
Slováci prehrali prvú štvrtinu o 4 body (19:23) a tretiu o jeden bod (16:17). V druhej a štvrtej však boli natoľko dominantní, že to stačilo na 10-bodovú výhru. Až piati hráči si pripísali dvojciferný počet bodov.
Boli to Peter Kováčik (13), Maroš Golian (12), Mário Ihring (11), Šimon Krajčovič a Dalibor Hlivák (po 10). Pozitívom je, že dvaja najlepší strelci Kováčik a Golian majú iba 20, resp. 18 rokov. Golian navyše pridal solídnych 8 doskokov.
Mladíci aj skúsení
„Hráme s mladými hráčmi, pre ktorých je najlepšie, čo sa mohlo stať, že nastupujú na veľký počet minút. Najlepší strelci boli Golian a Kováčik, ku ktorým sa pridal 17-ročný Stanko. Aj on hral veľmi dobre. Aj skúsení hráči ako Ihring, Krajčovič, či Bojanovský odovzdali kus roboty. Nikdy to nie je ľahké, najmä ak vysokí hráči súpera trafia za tri body a pritom nie sú strelci,“ uviedol tréner Slovákov Vidin, cituje ho špecializovaný web basket.sk.
Cieľ je postup
Na adresu úspešných mladíkov Kováčika a Goliana 47-ročný Srb dodal:
„Čakal som od nich takýto prínos, inak by som ich nepostavil. Sú budúcnosť slovenského basketbalu. Na Slovensku som dlho a nepamätám sa, že by boli 20-ročný a 18-ročný hráč najlepšími strelcami tímu. Väčšinou to bolo tak, že prišiel Brodziansky zo španielskej ligy a dal najviac bodov. Určite by nám pomohol aj teraz, ale nemali sme ho. Naším cieľom musí byť postup na majstrovstvá Európy, keď budeme pracovať s mladými štyri roky.“
Najbližšie sa slovenskí basketbalisti predstavia až 27. februára 2026 v Kosove. Nasledovať bude duel v Albánsku 2. marca. Do ďalšieho kola predkvalifikácie ME 2029 postúpia víťazi všetkých troch skupín a jedno najlepšie mužstvo z druhého miesta.