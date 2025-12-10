Nórski futbalisti zrejme zmenia zákon. Ich postup na majstrovstvá sveta rozvíril debatu o pití alkoholu po polnoci

Nórsky premiér Jonas Gahr Støre už premýšľa, ako to bude s pitím alkoholu v baroch počas majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2026.
Futbalisti z tejto škandinávskej krajiny sa tam kvalifikovali suverénnym spôsobom, keď zvíťazili v každom z ôsmich zápasov vo svojej skupine. Dvakrát zdolali aj Talianov, ktorých poslali do baráže.
V Nórsku platí zákon, že po polnoci sa môžu podávať iba alkoholické nápoje, ktoré majú pod 22 percent jeho obsahu. Aj to len do jednej rána. To sa môže zmeniť, keďže duely na šampionáte budú v tamojšom čase aj po polnoci.
Dali sľub
„U nás je tradíciou, že ľudia chodia do barov, aby spolu sledovali zápasy, a veríme, že by mali mať možnosť robiť tak v plnej miere. Je to niečo, na čo nájdeme riešenie v dostatočnom predstihu pred majstrovstvami sveta,“ povedal Støre pre web nrk.no.
„Samozrejme, že ľudia by mali mať možnosť sledovať majstrovstvá sveta. Aj v krčmách. Aj keď sa stretnutia hrajú v noci. Ak máme pravidlá, ktoré tomu bránia, musíme tento problém vyriešiť. Labouristická strana to sľubuje,“ napísala na sociálnej sieti parlamentná líderka tejto strany Tonje Brennaová.
Nórski futbalisti sa na MS stretnú v základnej skupine so Senegalom a Francúzskom. Tretí súper bude potvrdený až na jar po interkontinentálnej baráži (Irak/Bolívia/Surinam).
Súboj s africkým súperom sa začne o 02:00 h nórskeho času. V tejto krajine platia v zásade prísne licenčné predpisy.
O tom, kedy môžu bary a reštaurácie podávať alkohol, rozhodujú obce a väčšina z nich má už mnoho rokov zákaz podávania alkoholu medzi 2. a 3. hodinou ráno. V Nórsku sa zákony týkajúce sa alkoholu prakticky nezmenili už mnoho rokov.