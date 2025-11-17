Chytal Haalanda za zadok. Útočník potom strelil dva góly a poslal Nórsko na MS 2026 - VIDEO

Počas kvalifikačného zápasu medzi Talianskom a Nórskom došlo ku kurióznej situácii. Útočník Manchestru City Erling Haaland tvrdil, že za vyrovnaného stavu sa protihráč dotýkal jeho zadku.
Išlo o súboj, ktorý mohol rozhodnúť o priamom postupe na majstrovstvá sveta. Aj keď skóre hralo jednoznačne v prospech Severanov, napriek tomu domácim na San Sire „vypálili rybník“.
Hoci po prvom polčase „Squadra Azzurra“ viedla 1:0, v tom druhom prišlo k deštrukcii v priamom prenose a štyri zásahy hostí zmarili talianske nádeje na víťazstvo.
Presadili sa traja rôzni strelci, kanonier Haaland rozvlnil sieť dvakrát. „Za stavu 1:1 ma Gianluca Mancini neustále chytal za zadok. Vôbec som nechápal, čo to robí. Len som mu poďakoval za motiváciu a povedal, že poďme na to. Potom som strelil dva góly, vyhrali sme 4:1 a definitívne sme sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta. Takže mu ďakujem,“ smial sa nórsky útočník.
Jeho krajina sa dostala na svetový šampionát prvýkrát od roku 1998. Už dlhší čas chcel hovoriť ostrostrelec o úspechu, no musel čakať až na definitívu. Poriadne mu odľahlo.
Severania zvládli kvalifikáciu bez prehry, zaznamenali fenomenálnych osem výhier, plný počet bodov v tabuľke so skóre 37:5. Taliani si zahrajú baráž. Zo skupiny I nepostúpili Izrael, Estónsko a Moldavsko.