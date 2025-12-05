Ak sa Slovensko dostane na MS 2026, v D-skupine si zmeria sily s výbermi Austrálie, Paraguaja a USA

Ak sa slovenská futbalová reprezentácia prebojuje na budúcoročné majstrovstvá sveta, predstaví sa v základnej D-skupine proti výberom Austrálie, Paraguaja a domácich Spojených štátov amerických. Rozhodol o tom piatkový žreb v americkom Washingtone.
Slovenskí futbalisti o miestenku na svetový šampionát zabojujú v marci 2026 v domácom prostredí. Najprv 26. marca v Bratislave privítajú výber Kosova a v prípade úspechu o päť dní neskôr nastúpia opäť na Národnom futbalovom štadióne proti výberom Turecka alebo Rumunska.
Majstrovstvá sveta 2026 sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla. Turnaj bude hostiť 16 miest v troch krajinách – USA, Mexiku a Kanade. Ak sa zverenci trénera Francesca Calzonu kvalifikujú na turnaj, tak by sa 13. júna mali predstaviť v kanadskom Vancouveri proti Austrálii, druhý duel by hrali 19. júna v San Franciscu proti Paraguaju a tretí súboj 25. júna v Los Angeles proti domácim Spojeným štátom.
Premiérovo sa na MS 2026 predstaví dovedna 48 výberov a uskutoční sa spolu 104 zápasov. Turnaj vyvrcholí 19. júla 2026 v East Rutherforde v štáte New Jersey finálovým duelom. Organizátori šampionátu potvrdia program stretnutí v sobotu.
Zloženie základných skupín MS 2026 vo futbale:
A-skupina: Mexiko, JAR, Kórejská republika, postupujúci z európskej baráže (Česko/Írsko/Dánsko/Severné Macedónsko)
B-skupina: Kanada, Katar, Švajčiarsko, postupujúci z európskej baráže (Wales/Bosna a Hercegovina/Taliansko/Severné Írsko)
C-skupina: Brazília, Maroko, Škótsko, Haiti
D-skupina: USA, Paraguaj, Austrália, postupujúci z európskej baráže (Slovensko/Kosovo/Turecko/Rumunsko)
E-skupina: Nemecko, Pobrežie Slonoviny, Ekvádor, Curacao
F-skupina: Holandsko, Japonsko, Tunisko, postupujúci z európskej baráže (Ukrajina/Švédsko/Poľsko/Albánsko)
G-skupina: Belgicko, Egypt, Irán, Nový Zéland
H-skupina: Španielsko, Saudská Arábia, Uruguaj, Kapverdy
I-skupina: Francúzsko, Senegal, Nórsko, víťaz interkontinentálnej kvalifikácie (Irak/Bolívia/Surinam)
J-skupina: Argentína, Rakúsko, Alžírsko, Jordánsko
K-skupina: Portugalsko, Kolumbia, Uzbekistan, víťaz interkontinentálnej kvalifikácie (DR Kongo/Jamajka/Nová Kaledónia)
L-skupina: Anglicko, Chorvátsko, Panama, Ghana