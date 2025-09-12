Nitra chce storočnicu osláviť titulom. Má silné domáce jadro a skvelý skauting cudzincov

Zhodujú sa na tom fanúšikovia aj odborníci. Hokejisti HK Nitra sú najväčší favorit na zisk titulu v začínajúcom sa 33. ročníku slovenskej najvyššej súťaže, ktorá aktuálne nesie názov Tipsport liga.
Mužstvo trénera Andreja Kmeča sa prakticky vôbec neoslabilo, skôr posilnilo na prakticky všetkých postoch.
Začína sa Tipsport extraliga: Obmena legionárov, veľká konkurencia a nová baráž. Kto je favoritom tejto sezóny? - VIDEO, FOTO
Pod Zoborom síce vymenili oboch brankárov, ale po dvoch úspešných legionároch Liborovi Kašíkovi a Samim Aittokalliovi prišli možno ešte väčšie mená – Dylan Ferguson a Jasper Patrikainen. Storočnicovú sezónu chcú v Nitre osláviť ziskom tretieho titulu v klubovej histórii.
Hokejové mesto
„Nitra má veľmi silné domáce jadro, ktoré chýba viacerým iným tímom. V Nitre je hlboký patriotizmus, ktorý si vedia držať už desať sezón. Rovnako majú dobrý skauting zahraničných hráčov. Myslím si, že Nitra môže v tejto sezóne zdolať iba sama seba,“ uviedol v podcaste Hokejový BOSS niekdajší skvelý hokejista Branko Radivojevič.
Pavol Rajtar: Najsilnejší káder má Nitra. Ak Slovan skončí mimo šestku, nebude to len problém loga (rozhovor V športovom SITE)
„Nitra je hokejové mesto a tento šport je tam dlhodobo číslo jeden. A keďže oslavujú storočnicu klubu, budú to chcieť osláviť aj výkonmi a výsledkami na ľade. Myslím si, že aj vzhľadom na tento fakt skladali káder, ktorý by mal útočiť na titul. V Nitre dlhodobo funguje líderstvo slovenských hráčov ako sú Mezei alebo Hrnka, ktorí to prenášajú na mladších aj celý kolektív. Darí sa im to,“ pridal názor ďalší bývalý hráč NHL Boris Valábik.
Zdravá nervozita
Na Nitranov čaká v piatkovom prvom kole výjazd do Žiliny a tam repríza semifinále play-off z minulej sezóny. Inými slovami bronzové mužstvo privíta strieborné z ročníka 2024/2025.
Košičania sa vydali cestou okresania rozpočtu aj majstrovského kádra. Sezónu začnú iba so Slovákmi
„Cítim v tíme zdravú nervozitu. Chceme aj my vidieť, na čom sme v konkurencii našich priamych súperov. Aj hráči sa viac tešia na majstrovské zápasy ako na tie prípravné. Na tréningovom nasadení som videl, že dátum 12. september sa naozaj priblížil a sme radi, že naskočíme na klasický súťažný rytmus,“ uviedol tréner Andrej Kmeč na klubovom webe.
Bez Bučeka aj Bajteka
Nitra nepríde do Žiliny v najsilnejšom zložení. Viaceré absencie boli známe už dlhší čas. Napriek tomu nechýba v tíme víťazný apetít.
„Zostavu nechcem špecifikovať. Vieme, že nám chýbajú traja útočníci Buček, Bajtek a Csányi a vyskočil tam ešte jeden problém, ktorý sme nečakali a poviem otvorene, že zasiahol do našich zámerov, ktoré sme mali pripravené na prvé zápasy. Robo Bačo bude chýbať. Po vzájomnej komunikácii sme však usúdili, že bude lepšie, aby nastupoval na extraligové zápasy. Viac priestoru dostane na hosťovaní v Prešove,“ pokračoval tréner Nitry.
Prešov, Liptovský Mikuláš i Zvolen doplnili kádre pred piatkovým ligovým štartom
Kosmachuk ešte nehral
Žilinčania v generálke na extraligu podľahli Trenčínu 1:2 po predĺžení. Predtým však nasúkali doma šesť gólov Topoľčanom a päť Liptovskému Mikulášu. Aj o nich však platí, že ideálnu zostavu si v príprave nevyskúšali.
„Súper sa veľmi ťažko číta, lebo ich posledný prípravný zápas si vieme vyskautovať iba z kamery „rybie oko“ a ani oni vôbec nič nehovoria o svojej zostave. Na webe ju ani nemajú aktualizovanú a ich najväčšia prichádzajúca hviezda, útočník Kosmachuck, ešte neodohral žiadny zápas. Ale to je asi taký normálny jav prvého kola,“ dodal Kmeč pre hknitra.sk.
Michal Sersen ukončil hráčsku kariéru. Vieme, čomu sa bude venovať
Pochvala pre hráčov
Tréner Žiliny Milan Bartovič na margo prípravy na klubovom webe Vlkov narýchlo skonštatoval:
„Darilo sa nám to herne, aj výsledkovo. Hráči na tréningoch pracovali dobre, zlepšovali sa. Mrzia ma zranenia, ktoré sme v príprave utrpeli, ale verím, že sa čo najskôr dáme dokopy, aby sme mali tím v najsilnejšom zložení.“