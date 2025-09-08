Michal Sersen ukončil hráčsku kariéru. Vieme, čomu sa bude venovať

Slovenský hokejový obranca Michal Sersen sa rozhodol ukončiť svoju bohatú hráčsku kariéru. Počas leta prijal trénerskú ponuku z Fínska a od novej sezóny bude pôsobiť v klube v meste Tampere. „Ako hráč som sa rozhodol skončiť, aj keď pôvodne som mal po sezóne v pláne ešte pokračovať, no so Slovanom to nevyšlo,“ priznal 39-ročný obranca, ktorý za bratislavský klub odohral 18 sezón. Svoje rozhodnutie oznámil v rozhovore pre STVR.
Smer sever Európy
Po ukončení spolupráce s „belasými“ dostal viacero ponúk, niektoré aj hráčske, no napokon sa rozhodol pre zmenu životného smerovania. „Keď prišla možnosť ísť so synom do Fínska, tak sme sa pre to rozhodli a už som nad tým viac nepremýšľal. Dnes neľutujem, že som to spravil takto,“ vysvetlil rodák z Gelnice, ktorý bude v klube pôsobiť pri tíme do 15 rokov a zároveň pomáhať pri individuálnych tréningoch obrancov.
Musí byť trpezlivý
Prechod do trénerskej roly vníma ako výzvu, no zároveň ako príležitosť na osobný aj odborný rast. „Učím sa nové veci, ako napríklad komunikácia s hráčmi. Sú to svojím spôsobom ešte deti a nie každý reaguje hneď na prvýkrát. Trpezlivosť musí byť iná, ako keď sa rozprávate s dospelými chlapmi,“ povedal niekdajší slovenský reprezentant.
Klubová legenda bez rozlúčky
So Slovanom sa nerozlúčil podľa svojich predstáv, keďže chcel kariéru ukončiť práve v belasom drese. „Rád by som sa s fanúšikmi rozlúčil trocha inak, ale takto to vyšlo. Bohužiaľ, život ide ďalej a ja už sa teraz pozerám dopredu,“ poznamenal Sersen, ktorý s klubom získal štyri majstrovské tituly a zažil aj éru v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). Fanúšikovia naňho nezabudli a počas zápasov juniorky mu dali najavo svoju podporu. Na tribúne kričali: „Navždy kapitán“. „S niektorými fanúšikmi sa za tie roky poznám aj osobne a myslím si, že ľudia si za tých 18 rokov tiež dosť toho pamätajú. Naozaj som veľmi vďačný, že som od nich počas celého pôsobenia cítil stále pozitívnu energiu.“
O problémoch Slovana
Sersen odohral v slovenskej najvyššej súťaži na seniorskej úrovni 1 010 zápasov, z toho 832 v drese Slovana, čím sa stal v tomto ukazovateli historickým klubovým rekordérom. Pre STVR zároveň priznal, že dlhoročné problémy v klube, časté výmeny vedenia a nestabilita sa podpísali pod slabšie výsledky v posledných sezónach. „Každý manažér mal svoju víziu a keď sa to často mení, nie je to dobré. Bola tu veľká rotácia trénerov a funkcionárov, čo sa odrazilo aj na výkonnosti,“ dodal bývalý kapitán.
Hokej mu viac dal ako vzal
Dlhé roky patril i stabilným členom národného tímu. V drese s dvojkrížom na hrudi odohral počas kariéry 119 duelov. „Vždy som sa tešil na každý jeden zraz. Pred zápasom, ale po ňom, keď hrali slovenskú hymnu, som sa cítil hrdý. Bola to pre mňa česť. Striebro z MS 2012 je to jednou z najsilnejších spomienok mojej hráčskej kariéry.“
„Hokej mi dal veľa priateľstiev a kamarátov. V neposlednom rade mi dal aj rodinu. Aj vďaka hokeju som si našiel manželku, keď som sa presťahoval do Bratislavy, a máme spolu dvoch krásnych a šikovných synov. Môžem povedať, že mi hokej viac dal ako zobral,“ povedala jedna z najvýraznejších postáv slovenskej ligovej hokejovej histórie.