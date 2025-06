Košičania sa vydali cestou okresania rozpočtu aj majstrovského kádra. Sezónu začnú iba so Slovákmi

Rekordný desiaty titul HC Košice (druhý za tri roky) v slovenskej extralige nabažil fanúšikov hokeja z metropoly východu na ďalšie úspechy, ale nová sezóna nemusí byť zďaleka taká úspešná.

Košičania sa vydali cestou okresania rozpočtu a tým aj majstrovského kádra. Odniesli si to všetci hokejisti zo zahraničia, ktorí Košice opustili a noví neprídu.

Nie tragédia, ale výzva

Absencia hráčov so zahraničnými pasmi nie je podľa športového manažéra Gabriela Spilara tragédia, ale výzva. Jediný cudzinec v košickom tíme bude český obranca Jakub Ferenc, ktorý však vlastní aj slovenský pas a v uplynulej majstrovskej sezóne bol na súpiske vedený ako Slovák.

„Káder pre novú sezónu je takmer uzatvorený. Podpísali sme Ferenca a doťahujeme dohody s mladými hráčmi a juniormi. Verím, že dostanú dostatok šancí a tie dokážu využiť. Čaká nás iná sezóna, než boli tie predošlé a uvidíme, ako nám to pôjde,“ rozhovoril sa Spilar na webe HC Košice.

Možno neskôr…

Podľa neho nie je vylúčené neskoršie doplnenie mužstva o nejakých hráčov zo zahraničia.

„Všetko sa môže počas sezóny meniť. V tejto chvíli však realizujeme myšlienku slovenského kádra a takto pôjdeme do prípravného obdobia. Uvidíme, čo bude ďalej,“ dodal na vysvetlenie.

Mladí Ukrajinci dostanú šancu

„Oceliari“ budú mať predsa len dvoch legionárov, ale to slovo je vzhľadom na vek a národnosť hráčov prisilné. Sú nimi mladí ukrajinskí hráči – obranca Olexij Dachnovskij a útočník Plochotnik. Obaja patrili pred pár rokmi medzi opory košickej juniorky, no vzhľadom na svoj legionársky status sa nezmestili do nabitej zostavy A-tímu. Teraz už ich občianstvo nie je problém.

„Dachno je už s nami a s Plochotnikom komunikujeme. Týchto dvoch hráčov nevnímam ako importov, nakoľko obaja prešli našou mládežníckou štruktúrou a dokonale poznajú košické prostredie,“ poznamenal košický športový manažér, podľa ktorého je aktuálna slovenská cesta odrazom situácie, ktorá vznikla.

„Čakal som na informácie od manažmentu a následne som reagoval na danú situáciu. Netreba to brať negatívne. Slovenský tím môže vytvoriť výbornú partiu a osobne som presvedčený, že máme kvalitných hráčov. Verím teda, že to bude dobrá sezóna.“

Spilar priznáva, že v uplynulých sezónach vládli extraligovým štatistikám legionári. Zároveň verí, že ak dostanú kvalitní Slováci rovnaký priestor, dokážu dosahovať podobné čísla.

„Importi vládnu, ale netreba to brať tragicky. Vidíme, čo sa v lige deje. Aj v Nitre podpisujú kvalitných Slovákov a mnoho ľudí kritizovalo trend nadvlády legionárov. Môže to byť teda veľmi zaujímavé porovnanie a realita ukáže, či môže slovenský tím konkurovať mužstvám s plnou legionárskou kvótou,“ dodal Spilar.

Tréner Ceman pokračuje

Paradoxom nového košického kádra je, že hoci neobsahuje zahraničných hráčov, zo striedačky ho povedie kanadská dvojica Dan Ceman – Ryan Colville.

„Dan pôsobí na Slovensku už niekoľko sezón a gro chlapcov ho pozná. Od novembra by sa k nám mal opäť pripojiť aj Tomáš Slovák a spolupráca medzi trénerským štábom a hráčmi by mala fungovať bez problémov,“ ubezpečil Spilar.

Z pohľadu stanovenia cieľov pre budúcu sezónu sú Košičania nateraz opatrní. Zloženie kádra sa ešte môže meniť a závisieť môže aj od príjmov zo vstupného. Podľa Spilara je teraz na fanúšikoch, či prejavia dôveru voči slovenskému kádru.

„Každý má svoje očakávania. V predošlej sezóne sme boli od 17. novembra na prvej priečke a aj tak sa to neodzrkadlilo na návštevnosti. Ľudia volali po Slovákoch a šanci pre mladých hráčov. Teraz môžu ukázať svoju dôveru. Chlapci sú výborne nastavení a uvidíme, čo prinesie realita.“

Príprava na suchu

Košičania sa momentálne nachádzajú v piatom týždni prípravy na suchu. Polovica tímu sa pripravuje v Košiciach s kondičným trénerom Danom Kičurom a zvyšná časť s vlastnými trénermi.

„Táto fáza potrvá do polovice júla a po následných dovolenkách sa zídeme na ľade 4. augusta. Celý mesiac budeme trénovať na klzisku tréningovej haly a aj preto neodohráme doma ani jeden prípravný zápas. Na hlavnú plochu Steel arény sa dostaneme začiatkom septembra,“ uzavrel športový manažér majstra Gabriel Spilar na webe hckosice.sk.