Nie je možné, aby polícia zatýkala šéfa SIS, tvrdí Danko a vraj ide o medzinárodnú hanbu

Nie je možné, aby polícia zatýkala šéfa Slovenskej informačnej služby. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil predseda SNS Andrej Danko s tým, že ide o medzinárodnú hanbu.

„Neviem si to predstaviť ani v Spojených štátoch. Je to blamáž, pretože ak tam je nejaká trestná činnosť, robí sa to v každom štáte na ochranu ústavnosti dôstojne,“ skonštatoval Danko. Nikde vo svete sa podľa neho nestane, že ak šéf tajnej služby nie je prichytený priamo pri páchaní trestnej činnosti, bol by zadržaný.

Podľa predsedu SNS je v tejto súvislosti dôležité, aby sa ľudia nebáli vysokých štátnych funkcii. „Pretože ja dnes nepoznám samovraha, ktorý pôjde za šéfa služby, keď mu môžu kukláči vykopnúť dvere, zobrať ho do väzby, mieriť na dieťa,“ uviedol Danko s tým, že je potrebné zlepšiť systém vyšetrovania a ochranu „utajovanosti“.

„Pretože nám sa tu do verejného priestoru dostávajú aktívni ľudia zo služby, ktorí sú obviňovaní vlastne za svoju prácu,“ dodal Danko.