Danko vlastnil deväť áut, tvrdí nadácia a posvietila si aj na takmer miliónovú firmu zapletenú do kauzy Gorila

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v roku 2015 pred nástupom do funkcie šéfa parlamentu vlastnil deväť áut. Vyplýva to z analýzy Nadácie Zastavme korupciu. O tri roky neskôr uviedol v majetkovom priznaní dve. Súčasný počet vozidiel šéfa národniarov nie je známy, nadácii na to neodpovedal.

Dodanie služby od Mercedes-Benz

„Pre úplnosť, výročná správa Dankovej SNS za minulý rok spomína dodanie služby od spoločnosti Mercedes-Benz Financial Servises za viac než 29-tisíc eur. Táto firma sprostredkúva lízing pre autá značky Mercedes-Benz,“ uviedla mimovládka. Danko je na politickej scéne približne dve desaťročia a pred vstupom do nej figuroval v niekoľkých desiatkach spoločností.

Asi 40 firiem malo rôznu oblasť pôsobnosti, venovali sa napríklad bezpečnostným službám, prenájmu nehnuteľností, ale i lízingu áut. Po vstupe do politiky sa však šéf národniarov z väčšiny spoločností stiahol.

„Ako toto svoje široké podnikanie vysvetľuje a čo je v súčasnosti najväčším Dankovým príjmom, sa Nadácia nedozvedela. Na otázky ani po opakovaných výzvach nereagoval,“ tvrdí nadácia.

Rodinná firma S&D House

Zastavme korupciu konštatuje, že výnimku v Dankovom podnikaní predstavuje rodinná firma S&D House. Jej spoluvlastníkom je od jej založenia v roku 2007, a po tom, ako odišiel po posledných voľbách z Národnej rady, sa do predmetnej spoločnosti vrátil ako spolukonateľ.

Nadácia ozrejmila, že S&D House sa venuje prenájmu a prevádzkovaniu nehnuteľností. V období posledných štyroch rokov vykazuje zisk viac ako stotisíc eur a jej tržby sú na úrovni viac ako 230-tisíc eur.

Majetok vyše 800-tisíc eur

„Majetok firmy presahuje 800-tisíc eur, patrí doň aj budova s pozemkom v bratislavskej priemyselnej zóne. Práve v tejto budove do roku 2007 sídlila aj mediálne známa bezpečnostná firma SBS Dynasty, ktorá sa spomína v spise Gorila a je tiež prepojená na Danka. Líder SNS v SBS Dynasty nielen krátko pôsobil, ale podľa zistení Denníka N ju aj spoluvlastnil. Podľa údajných prepisov z konšpiračného bytu na Vazovovej ulici v Bratislave zachytených v Gorile túto firmu sledovali tajní pre podozrenie, že podporuje nezákonné aktivity,“ píše nadácia.

Ozrejmila tiež, že SBS Dynasty vlastnil podnikateľ a bývalý člen SIS Miroslav Guman, s ktorým predseda SNS figuroval v inej spoločnosti „Akciovka Ciridis sa v minulosti volala G & D, Danko v tom čase figuroval v jej dozornej rade,“ približuje Zastavme korupciu a dodala, že Danko im neodpovedal ani na otázky k tejto firme.

Rodina Bubánovcov

Po Dankovom odchode z ďalších firiem podiely či funkcie v nich neraz prebrali rovnakí ľudia. „Napríklad členovia rodiny Bubánovcov z bratislavskej Karlovej Vsi. Danko ich v minulosti pre denník Nový Čas označil za svojich priateľov a biznis partnerov,“ uviedla mimovládka. Doplnila, že danej rodine šéf národniarov predal i svoje dve nehnuteľnosti.

„Predal som to môjmu kamarátovi a klientovi Jánovi Bubánovi, s ktorým sa poznám dvadsať rokov, a jeho synovi Petrovi. Obaja tie nehnuteľnosti dobre poznali,“ cituje nadácia Dankovo vyjadrenie pre Nový Čas a dodáva, že im neposkytol odpoveď na otázku, či rodine Bubánovcov predal i svoje firmy.

Analýza majetku politických subjektov

„Čo sa týka nehnuteľností, od roku 2020 vlastní Danko bytový dom s pozemkami v lukratívnej časti Dúbravky, na ktorý má zároveň úver,“ uviedla Nadácia Zastavme korupciu a doplnila, že podľa portálu Transparex.sk Danko nevlastní žiadne iné nehnuteľnosti.

Analýzu pripravila Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s portálmi FinStat.sk a Transparex.sk. Spoločne analyzujú majetky predsedov politických subjektov, ktoré kandidujú v predčasných parlamentných voľbách a podľa prieskumov majú šancu dostať sa do zákonodarného zboru.