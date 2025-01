Nezmyselné novoročné predsavzatia sú predurčené na neúspech, upozorňuje psychologička

Nový rok môže byť príležitosťou pre veľké zmeny. Treba však vedieť, ako na to. Ako si dať predsavzatie, ktoré naozaj splníte? Psychologička Barbora Bálintová pre agentúru SITA prezradila, ako svoje ciele naozaj dosiahnete.

„Nový rok so sebou každoročne prináša príležitosť na nové výzvy respektíve nové začiatky. Najčastejšie si povieme nový rok – nové ja. Otázkou však je, či sa dá tento výrok zobrať doslovne,“ uviedla psychologička.

Už na začiatku sa musíme podľa Bálintovej zmieriť s tým, že nové ja z nás určite nebude. To, čo je však naozaj dobré je, že s novým rokom máme ochotu, odhodlanie a chuť niečo zmeniť. „A to je naozaj základom pre pozitívnu zmenu, teda takú, ktorá má naozaj tendenciu nastať,“ doplnila.

Predsavzatia musia spĺňať atribút dôležitosti

Predtým, než si určíme predsavzatie, ktoré plánujeme dodržať, musíme sa držať niekoľkých bodov. „Dajme si na začiatok len jedno predsavzatie, aby sme sa určite vedeli fokusovať práve naň,“ odporučila psychologička a doplnila, že ak príde úspech, môžeme ísť ďalej s ešte väčšou motiváciou.

„Predsavzatie musí spĺňať ako prvé atribút dôležitosti, to znamená, že musí byť pre nás naozaj opodstatnené a dôležité, a teda vieme, prečo sa doň púšťame. Dávať si nie úplne zmyselné predsavzatia je predurčené na neúspech,“ upozornila Bálintová.

Ďalším dôležitým atribútom je podľa slov psychologičky udržateľnosť. „Pri tomto musíme zvážiť, koľko iných vecí v našom živote kvôli tomu bude ovplyvnených,“ radí psychologička. Dôležité je si teda uvedomiť, či sa to vôbec bude dať, a či dokážeme dodržiavať pravidelnosť.

Predsavzatie si vyžaduje plán

„Posledným dôležitým atribútom je organizovanosť, respektíve naplánovanie. Skúsme použiť starú dobrú techniku. Zoberieme si pero a papier a zapíšeme si všetko ohľadom nášho predsavzatia,“ uviedla Bálintová s tým, že ide súčasne o veľmi dobrú techniku pri všetkých stratégiách s určitým cieľom.

„Urobíme si jednoducho plán a dáme na papier všetky myšlienky ohľadom nášho predsavzatia. Nemyslite si však, že je to stratégia pre hlupáčikov, ktorí si všetko musia písať, aby nezabudli,“ doplnila psychologička a vysvetlila, že v tomto prípade ide o to, aby sme to mali stále na očiach a stále nás to motivovalo.

„Skúsme si napísať, čo pozitívne nám to prinesie, ako to plánujeme urobiť, s akou pravidelnosťou a samozrejme môžeme napísať aj to, čo všetko sa ohľadom toho zmení alebo sa musí kvôli tomu zmeniť,“ odporučila psychologička.

Vysokým levelom podľa nej bude, ak si budeme pravidelne zapisovať aj postupy a úspechy predsavzatia. Ak si totiž podľa nej všetko takto jasne určíme, určitá časť úspechu sa dostaví zanedlho. „Zapamätajme si, že každá kvapka padnutá do mora v ňom nakoniec ostáva. A more nenaplníme za jeden deň,“ uzavrela psychologička.