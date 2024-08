Nezaostávajte za trhom a vyštudujte si MBA

Štúdium MBA je investícia do seba samého, ktorá sa vám zaručene mnohonásobne vráti. Je to skvelá voľba pre manažérov a podnikateľov, ktorí chcú sebe aj svoju firmu dostať do veľkej hry.

Prečo študovať MBA?

Konkurenčná výhoda: Medzi ostatnými menami vďaka MBA titulu naozaj vyniknete. Hneď je vidieť, že sa vo svojom obore naozaj vyznáte.

Nové manažérske zručnosti: MBA štúdium je moderné a „up to date“.

Globálny titul: Titul MBA je celosvetovo rešpektovaný a uznávaný.

Získanie cenných kontaktov: Vaši spolužiaci budú z väčšiny ambiciózni profesionáli. Ich vizitky majú cenu.

Kde študovať MBA?

S tým vám pomôžeme. Našli sme špičkovú akadémiu, kde získate nielen titul, ale aj množstvo užitočných znalostí. Cardiff Academy ponúka širokú škálu programov MBA, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám poskytli teoretické aj praktické zručnosti a len také, ktoré naozaj potrebujete a využijete.

Foto: Pexels

Čo robí Cardiff Academy tak zaujímavú?

Cardiff Academy nie je ako každá iná inštitúcia ponúkajúca MBA štúdium. Štúdium reaguje na problémy moderných manažérov a podnikateľov. Nemáte čas dochádzať? Žiadny problém! Chcete si štúdium poskladať tak, aby vám dalo presne to, čo potrebujete? Samozrejmosť.

Možnosť začať štúdium kedykoľvek počas roka

Online štúdium

Výber špecializácie a voliteľných predmetov

Profesionálny lektorský tím, špecialisti z praxe

Individuálny prístup

Štúdium MBA na Cardiff Academy vám prinesie:

Teoretické znalosti a praktické zručnosti: naučíte sa všetko, čo potrebujete.

Možnosť kariérneho postupu: získate konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Rozšírenie siete kontaktov: nadviažete kontakty s ďalšími ambicióznymi študentmi a profesionálmi.

Foto: Pexels

Viac informácií a návod, ako podať prihlášku, nájdete na https://cardiffacademy.sk/

Informačný servis