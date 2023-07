Nezabudnite dieťa alebo domáceho miláčika v prehriatom aute! Union rozdáva varovné nálepky, ktoré môžu zachrániť život

Vonkajšia teplota vzduchu dosahuje maximá, väčšina Slovákov si užíva teplé letné dni. Union poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa však upriamujú pozornosť aj na možné riziká, ktoré s horúčavami súvisia. Apelujú na vodičov, aby boli ostražití nielen pri šoférovaní, ale aj pri všedných činnostiach ako je vystupovanie z auta.

Foto: Union

„Tragické prípady z minulosti dokazujú, že zabudnúť dieťa v aute je žiaľ skutočne možné. Žijeme v extrémne hektickej a náročnej dobe a nik z nás s určitosťou nemôže povedať, že je stále plne sústredený. Aj preto je tu naša nálepka do auta, ktorá jasne pripomína to, že dieťa je to najdôležitejšie,“ vysvetľuje za Union riaditeľ marketingu Marek Mikle.

Foto: Union

Union, ktorý zastrešuje zdravotné i komerčné poistenie, rozšíril kampaň o možnom nebezpečenstve prehriatych áut aj na domáce zvieratá. „Varovnú nálepku na „nezabudnutie“ dieťaťa či domáceho miláčika v aute môžete získať na ktorejkoľvek z našich pobočiek po celom Slovensku. Je dôležité, aby táto pripomienka bola viditeľná, a dostávala sa do podvedomia každého z nás,“ informuje hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová. „Na našich sociálnych sieťach sme tiež uverejnili odporúčania, ako postupovať, ak by ste zbadali dieťa alebo domáceho miláčika v uzamknutom aute. Teplota vo vnútri auta môže počas horúčav dosiahnuť až nebezpečných 70 °C, za takýchto podmienok nie je čas na váhanie.“

Foto: Union

Čo sa teda odporúča robiť v prípade, že zbadáte dieťa v uzamknutom aute?

Pokúste sa nájsť majiteľa auta. Zavolajte pomoc na čísle 112. V prípade núdze rozbite okno. Nejde o trestný čin. Okno treba rozbiť opatrne, mimo miesta, na ktorom dieťa sedí. Dieťa umiestnite do tieňa, opatrne ochladzujte a čakajte na príchod pomoci.

Obdobné odporúčania sa týkajú záchrany domácich miláčikov, pokúste sa tiež zviera v tieni ovlažiť a čakajte na príchod pomoci.

Foto: Union

Foto: Union

Kampaň varovných nálepiek Union organizuje už piaty rok, oslovil ňou už tisícky klientov a klientok. „O nálepku, ktorá môže doslova zachraňovať životy, môže samozrejme požiadať ktokoľvek, nie je určená len pre našich poistencov,“ dodáva Baluchová. „Zoznam pobočiek a prevádzkových hodín nájdu záujemci na našej webstránke.“

Informačný servis