Nevydarený vtip alebo nebezpečný signál? Trumpov stúpenec žartoval o Islande ako o 52. americkom štáte

Najprv Grónsko, teraz Island. Blízky spojenec Donalda Trumpa Billy Long, nominovaný na amerického veľvyslanca na Islande, vyvolal medzinárodný rozruch, keď „zažartoval“, že Island by sa mohol stať 52. štátom USA. To, čo malo byť nevinnou poznámkou, však Islanďania vnímajú ako urážku a nebezpečný signál.
Ostrá reakcia
Ako referuje web AS.com, Long hovoril o Islande ako o ďalšom možnom americkom štáte v duchu „pánskych vtipov“. Na ostrove to však vyvolalo ostrú reakciu. Islanďania spustili petíciu, v ktorej žiadajú ministerku zahraničných vecí Katrín Gunnarsdóttir, aby Washington nominoval veľvyslanca, „ktorý prejaví viac rešpektu voči krajine a jej obyvateľom“.
Dánsko dalo vojakom v Grónsku rozkaz, aby v prípade amerického útoku kládli ozbrojený odpor
Sám Billy Long sa následne bránil, že šlo len o žart, a ospravedlnil sa. Tvrdil, že sedel s priateľmi, ktorých roky nevidel, a debata sa niesla v humornom duchu – podobne ako narážky na to, že by guvernér Louisiany mohol „vládnuť Grónsku“. Vysvetlenie však na Islande príliš nepomohlo.
Od humoru k zastrašovaniu
Celá kauza znovu otvorila citlivú tému amerických ambícií v Arktíde. Už v roku 2019 Donald Trump navrhol kúpiť Grónsko od Dánska. Počas svojho druhého mandátu pritvrdil rétoriku a opakovane naznačil, že Spojené štáty by mohli arktické územia získať „akýmkoľvek potrebným spôsobom“. Neskôr vylúčil použitie vojenskej sily.
Trump si rozmyslel zavedenie ciel voči európskym krajinám, s Ruttem vypracoval rámec pre dohodu o Grónsku
Pre mnohých Európanov tak nejde len o nevydarený vtip, ale o ďalší dôkaz posunu od humoru k zastrašovaniu. Island, suverénna krajina a symbol prírodného raja, sa zrazu ocitol v centre veľmocenskej „srandy“, ktorá prestáva byť smiešna.