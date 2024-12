Neviditeľní do momentu zrážky. Poisťovňa upozorňuje na nehody na priechodoch, zodpovednosť nesú aj chodci

Chvíľka nepozornosti či nevhodné oblečenie. Spoluvinníkmi niektorých dopravných nehôd môžu byť aj chodci, ktorí neuvážene vykročia na priechod pre chodcov a podcenia situáciu na cestách. Union poisťovňa vyzýva ľudí k opatrnosti najmä počas zimných mesiacov, nedostatočné osvetlenie či príliš tmavé oblečenie chodcov totiž môžu účastníkov premávky ohrozovať na zdraví.

Za prvý polrok zomrelo pri dopravných nehodách na Slovensku 125 ľudí, z toho bolo 15 motocyklistov, 29 chodcov a štyria cyklisti. Ťažko sa zranilo 353 osôb. Celkovo polícia eviduje za prvých šesť mesiacov tohto roku 5488 nehôd. Tieto štatistiky zverejnilo Prezídium Policajného zboru na webe rezortu vnútra, ktoré v letnom období publikovala TASR. Policajný zbor tiež upozornil na fakt, že oproti roku 2023 došlo celkovo k zvýšenému počtu nehôd, tie si tento rok vyžiadali o 14 obetí viac.

„Obávame sa, že ani štatistiky druhého polroka nebudú veľmi povzbudivé. S príchodom zimného obdobia sa sťažujú podmienky jazdy, cesty môžu byť pokryté mokrým lístím, snehom či ľadom, čo prirodzene zhoršuje brzdnú dráhu vozidlám. Problém však vidíme aj v nedostatočnej viditeľnosti – a to nie len na cestách, ale aj u chodcov,“ vysvetľuje Tomáš Kalivoda, člen predstavenstva Union poisťovne. „Reagujeme aj na konkrétne udalosti, ktoré máme z oddelenia likvidácie poistných udalostí. Vieme, že sa stáva aj to, že chodci vstúpia na priechod na poslednú chvíľu. Ak sa k takejto neopatrnosti pridá aj to, že je človek v tmavom oblečení a jednoducho ho nie je vidno, nehode sa nedá vyhnúť.“

Union, ktorý sa dlhodobo angažuje v oblasti prevencie a bezpečnosti svojich klientov, preto vyzýva ľudí, aby si obstarali reflexné prvky, ktoré môžu zlepšiť ich viditeľnosť na cestách i priechodoch. „Snažíme sa urobiť opäť krok vpred k našim klientom, aby mohli oni kráčať v bezpečí. A to doslovne. Od dnes si môžu v ktorejkoľvek z našich pobočiek vyzdvihnúť reflexný pásik, ktorý môže človeku zachrániť život. Myslíme aj na deti, pripravili sme pre nich pásiky s veselými motívmi, ktoré si rýchlo obľúbia,“ hovorí Kristína Baluchová, hovorkyňa Unionu. Zároveň dodáva, že ak dôjde k dopravnej nehode s preukázaným spoluzavinením chodca, chodcovi môže byť znížená finančná kompenzácia zo strany poisťovne. „Evidujeme prípad, kedy polícia i znalci z odboru cestnej dopravy posudzovali dopravnú nehodu – zrážku automobilu s chodcom. Chodec vošiel na priechod prirýchlo, bez uváženia, a na základe dôkazov bolo posúdené, že za vznik dopravnej nehody a svoje zranenie spoluzodpovedá aj sám chodec. Keď si nárokoval kompenzáciu škôd na zdraví, ktoré mu vodič automobilu spôsobil, bolo mu na základe posudku odškodnenie krátené o 30 percent. Samozrejme, finančná stránka nie je to najhoršie. Chodec utrpel vážnu zlomeninu členka, vykĺbenie ramena a iné zranenia.“

Zoznam pobočiek, kde je možné vyzdvihnúť si reflexné prvky, je k dispozícii priamo na webstránke Unionu (Union kontakty | Union.sk).

