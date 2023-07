Neverníci prestávajú ľutovať svoje prešľapy, a tie sú čoraz častejšie

Podľa nového prieskumu väčšina neverníkov hodnotí svoje prešľapy ako sexuálne a emocionálne uspokojivé, a nemajú pri tom výčitky svedomia. Neverou totiž neriešia vážne problémy vo vzťahoch, ale svoj neuspokojivý milostný život.

V západnej spoločnosti má nevera vo vzťahu pomerne pevne zakorenený status, že ide o morálne zlyhanie. „Existuje všeobecné presvedčenie, že nevera je veľmi zlá a zanecháva trvalé emocionálne jazvy na oboch účastníkoch. Čiastočne preto, že degraduje a ničí veľmi dôležité vzťahové väzby,“ uviedli vedci z Johns Hopkins University v nedávnej štúdii. Realita však nie je taká čiernobiela ako dokazuje samotná štúdia.

Podľa prieskumu o nevere, ktorý sa uskutočnil medzi približne 2 000 používateľmi sociálnej siete Ashley Madison, populárnej zoznamky pre nezadaných vyplynulo, že 20 až 25 % zosobášených a 33 až 50 % nezosobášených ľudí, ale vo vážnom vzťahu, si už užívalo sex mimo toho partnerského. V ňom uviedli, že považovali túto skúsenosť za veľmi uspokojujúcu, a to sexuálne aj emocionálne, a určite to neľutovali.

Nie je to nedostatok lásky, ktorý vedie k nevere, ale nedostatok sexu

Ďalším presvedčením o nevere je, že ľudia, ktorí sa jej dopúšťajú, majú vážne problémy vo svojom vzťahu alebo zmizla ich vzájomná láska. Aj toto však výsledky štúdie spochybňujú. Neverní respondenti uviedli, že svojich partnerov hlboko milujú a ich vzťah nie je výrazne narušený. Na druhej strane asi polovica z nich priznala, že si v súčasnosti neužívajú aktívny milostný život so svojou polovičkou. Nespokojnosť v sexuálnom živote tak bola hlavným dôvodom, prečo sa k nevere uchýlili. „V Čechách je 31 percent mužov a 9 percent žien, ktorí riešia svoj neuspokojivý milostný život príležitostným záletníctvom, zatiaľ čo 21 percent českých mužov a 23 percent českých žien sa k nevere uchyľuje pravidelne,“ komentuje Adam Durčák z e-shopu www.ruzovyslon.sk, ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou. Ten realizoval prieskum v spolupráci s agentúrou Ipsos na reprezentatívnej vzorke 1 026 ľudí.

Prieskum tiež ukázal, že Česi sú relatívne nekompromisní čo sa týka nevery. Ľudia so základným vzdelaním sú najčastejšie proti záletníctvu, a až 62 % z nich by ju nikdy netolerovali. Naopak, vysokoškolsky vzdelaní ľudia sa zdajú byť najzhovievavejší. Za žiadnych okolností by ju nedokázalo tolerovať 36 % respondentov z tejto kategórie.

O prieskume nevery

Prieskum sa uskutočnil na jar 2023 na vzorke 1 026 ľudí – zástupcov českej online populácie vo veku 18 – 65 rokov. Výskum bol reprezentatívny s ohľadom na pohlavie, vekovú štruktúru, región, veľkosť miesta bydliska a vzdelanie českej populácie. Údaje boli zozbierané prostredníctvom aplikácie Ipsos Instant Research.

