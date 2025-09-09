Izrael podnikol útok proti predstaviteľom Hamasu v Katare

Izraelská armáda oznámila, že v utorok podnikla útok proti vysokopostaveným predstaviteľom palestínskeho militantného hnutia Hamas v hlavnom meste Kataru.
Katar potvrdil, že izraelské údery zasiahli domy niekoľkých členov politickej kancelárie Hamasu v Dauhe. Predstaviteľ Hamasu v Gaze pre agentúru AFP povedal, že terčom boli vyjednávači tejto organizácie.
K zodpovednosti za útok v Jeruzaleme sa prihlásilo ozbrojené krídlo Hamasu
„Títo členovia vedenia Hamasu už roky vedú operácie teroristickej organizácie, sú priamo zodpovední za brutálny masaker zo 7. októbra (2023) a organizujú a riadia vojnu proti štátu Izrael,“ uviedla izraelská armáda vo vyhlásení.
Katar útok odsúdil. „Štát Katar dôrazne odsudzuje zbabelý izraelský útok na obytné budovy v katarskom hlavnom meste Dauha, v ktorých býva niekoľko členov politickej kancelárie Hamasu ,“ uviedol hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí na sieti X.