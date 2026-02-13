Nepripravenosť organizátorov alebo sexuálne šialenstvo? Športovcom na ZOH došli kondómy už po troch dňoch

Poskytovanie bezplatnej antikoncepcie je už dlho tradíciou a organizátori sa snažia propagovať bezpečný sex a pozitívne sexuálne zdravie medzi súťažiacimi.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kondom soci
V Soči vraj okrem iných vecí chýbajú aj automaty na prezervatívy. Foto: www.channelstv.com
Olympijská dedina v Miláne hlási, že došli kondómy, ktoré dali organizátori zimných olympijských hier športovcom. Zásoby sa však z predošlých športových sviatkov znížili z 300-tisíc len na 10-tisíc.

Poskytovanie bezplatnej antikoncepcie je už dlho tradíciou a organizátori sa snažia propagovať bezpečný sex a pozitívne sexuálne zdravie medzi súťažiacimi.

Zdravie na prvom mieste

„Zdravie na prvom mieste – prevencia a zdravý rozum“ – také bolo posolstvo odovzdané športovcom v Miláne pri rozdávaní kondómov. Guvernér Lombardie Attilio Fontana sa rozhodol umiestniť na balíčky symbol regiónu.

Napriek podpore iniciatívy sa rozdalo len 10-tisíc kondómov na celé hry, čo spôsobilo, že sa zásoby vyčerpali takmer okamžite. „Využili sa len za tri dni. Sľúbili nám, že prídu ďalšie, ale ktovie kedy,“ povedal športovec, ktorý nechcel byť menovaný.

Americkú sánkarku čaká rande

Čísla bezplatnej antikoncepcie sa výrazne znížili – v Paríži 2024 sa jej rozdalo rovných 300-tisíc, čo bol priemer dva na jeden deň pre jedného športovca.

Americká sánkarka Sophia Kirkbyová priznala, že si pre ZOH stiahla rôzne zoznamovacie aplikácie a čaká ju rande s viacerými záujemcami. Údajne sa má s niekým stretnúť aj na Valentína, a teda v sobotu 14. februára.

Fotogaléria k článku:

Hokej: Česko - Kanada (ZOH 2026 Miláno / Cortina)
Milan Cortina Olympics Cross Country
Milan Cortina Olympics Speedskating
27 fotografií v galérii
Milan Cortina Olympics Curling
Okruhy tém: Kondóm Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
