Olympionici v Miláne si krátia čas adopciou rastlín, niektorým dokonca dávajú mená

Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo neprinášajú športovcom len tréningy a súťaže, ale aj netradičné spôsoby relaxu. V olympijskej dedine sa rozšíril trend „adopcie“ rastlín, ktoré majú pomôcť atlétom uvoľniť sa – a niektorí im dokonca dávajú mená podľa populárneho seriálu.
Ako referuje web nbcolympics.com, mnohí športovci v olympijskej dedine si počas hier adoptujú alebo „pestujú“ izbové rastliny, aby si spríjemnili pobyt mimo tréningov a súťaží. Podľa nich ide o jednoduchý spôsob, ako vniesť do izieb viac pokoja a domácej atmosféry.
Pokojný priestor plný zelene
Americká krasokorčuliarka Madison Chocková vysvetlila, že možnosť starať sa o rastliny ju príjemne prekvapila. V dedine sa nachádza pokojný priestor plný zelene, kde si môžu športovci oddýchnuť, a zároveň si môžu zobrať malú rastlinu do izby. Po skončení pobytu ju vrátia organizátorom, ktorí ju darujú miestnym obyvateľom.
Svoju „rastlinnú cestu“ zdokumentovala na TikToku aj americká krasokorčuliarka Isabeau Levitová, ktorá fanúšikom ukázala, ako sa stará o rastlinu počas olympiády.
Rastlinám dávajú aj mená
Kuriózny rozmer dostal trend vďaka seriálu Spaľujúca rivalita, ktorý je medzi športovcami virálnym hitom. Niektorí športovci totiž dávajú svojim rastlinám mená po jeho postavách.
Kanadská krasokorčuliarka Madeline Schizasová priznala, že svoju rastlinu pomenovala Iľja Rozanov – podľa jednej z hlavných postáv seriálu. Aj takýmto spôsobom si športovci na olympiáde hľadajú rovnováhu medzi maximálnym sústredením na výkon a psychickou pohodou mimo ľadu.