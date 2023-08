Nepríjemného súpera môže Slovan v play-off podľa Bajriča zdolať, využiť chcú kvalitu a silné stránky

Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava privíta vo štvrtok na Tehelnom poli cyperský Aris Limassol v úvodnom zápase play-off o účasť v skupinovej časti Európskej ligy 2023/2024.

Náročný súper

Podľa slovinského stopéra Kenana Bajriča „belasí“ majú šancu postúpiť, no najskôr musia zvládnuť prvý duel na vlastnom štadióne. Ako informoval Slovan na svojom webe, predal naň už viac ako 14-tisíc vstupeniek.

Bajrič pozná cyperský futbal, keďže dva roky hrával za Pafos.

„Aris je náročný súper, nehrá sa proti nemu ľahko. Verím, že ho môžeme zdolať. Musíme však byť pozorní a preniesť na ihrisko to, čo sme si pripravili. Snažia sa o vysoké napádanie, vpredu majú veľmi dobrých hráčov. Dvaja-traja sú naozaj rýchli a nebezpeční. Aris je mužstvo, ktoré nečaká na to, čo sa bude diať, ale snaží sa hrať a tlačiť. Je to nepríjemný súper. Na druhej strane, aj my máme kvalitu a silné stránky, ktoré budeme chcieť využiť,“ povedal 28-ročný rodák z Ľubľany podľa klubového webu.

Pomôcť môže dlhšie voľno

Okrem tradične silnej diváckej podpory môže hráčom Slovana pomôcť aj dlhšie voľno. Počas uplynulého víkendu totiž neodohrali plánovaný súboj v najvyššej domácej súťaži proti MFK Zemplín Michalovce pre výskyt koronavírusu u súperov. Naopak, futbalisti Arisu majú v nohách úvodný ligový zápas v sezóne 2023/2024 proti AEK Larnaca (2:0).

„Počas víkendu sme nemali ligový duel, snažili sme sa teda trochu dobiť sily a zároveň dobre potrénovať. Pripravujeme sa a absolvovali sme aj video analýzu. Tešíme sa na štvrtok. Doma chceme dosiahnuť priaznivý výsledok, keďže v odvete na nás čakajú podobne náročné poveternostné podmienky ako naposledy v Izraeli. Najprv je tu však štvrtok. Chceme uspieť,“ dodal Kenan Bajrič.