Tréner Weiss aj po prehre Slovana verí v postup do Európskej ligy. Nevyužili sme šance, zhodnotil (video)

Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava neuspel ani v utorňajšom odvetnom zápase 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2023/2024 proti izraelskému majstrovi Maccabi Haifa, po domácej prehre 1:2 na Tehelnom poli podľahol súperovi na jeho pôde 1:3.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. budú pokračovať v pohárovej Európe dvomi duelmi play-off o účasť v skupinovej časti Európskej ligy proti cyperskému Arisu Limassol.

Malá nádej pre Slovan

Haifa spečatila postup do play-off o účasť v skupine LM už v prvom polčase, v 29. minúte skóroval Frantzdy Pierrot a v nadstavenom čase prvého polčasu zvýšil náskok domácich na 2:0 Dia Saba. Až v 86. minúte dal aspoň malú nádej Slovanu na zvrat chorvársky stredopoliar Marko Tolič kontaktným gólom, ale v 93. minúte „dorazil“ hostí Din David zásahom na konečných 3:1.

Kormidelník „belasých“ po stretnutí uznal kvality súpera, no mrzeli ho nevyužité šance jeho hráčov. „Ďalej ide lepšie mužstvo. My sme sa veľmi snažili. Chceli sme od úvodu hrať rozumne, netvoriť súperovi priestory a pokúsiť sa skórovať. Za stavu 0:0 sme mali dve šance, ktoré sme nevyužili, pričom prakticky z prvej vážnejšej súperovej sme inkasovali. Vo výbornej kulise a atmosfére to bol ťažký zápas. V druhom polčase sme mali dostatok príležitostí, aby sme skóre skorigovali aj skôr. Dali sme pekný kontaktný gól, žiaľ, v závere sme ešte inkasovali. Myslím si, že sme ukázali aj dobré veci a sympatický výkon najmä v druhom polčase. Pokúsime sa postúpiť do EL. Každý zápas na tejto úrovni je veľmi vyrovnaný a ťažký, no verím, že môžeme postúpiť,“ povedal kouč Weiss vo videu na klubovom webe.

Slovenský majster zanechal dobrý dojem

Podľa strelca jediného gólu Slovana v odvete zanechal slovenský majster dobrý dojem. „Myslím si, že sme v oboch zápasoch ukázali, že s Maccabi môžeme hrať. Oni majú veľmi dobrý tím a vyhrali oba duely, čiže boli lepší. My sme však mali dobré momenty a dokázali sme, že vieme hrať futbal. Musíme zostať pozitívne naladení, jedna prehra nemôže určiť ráz celej sezóny. Chceme ísť ďalej, teraz je ambíciou dostať sa do Európskej ligy,“ skonštatoval Tolič.