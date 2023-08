Trnava v Európskej konferenčnej lige postupuje, Žilina sa rozlúčila prehrou 2:5

V 3. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 bude mať slovenský futbal len jedného zástupcu. Bude ním klub FC Spartak Trnava, ktorý vo štvrtkovom domácom odvetnom zápase 2. kola zdolal lotyšský FK Auda 4:1 a postúpil s celkovým skóre 5:2 z dvoch duelov.

Na úradujúceho víťaza Slovenského pohára čaká v boji o play-off EKL poľský KKS Lech Poznaň, prvé stretnutie je na programe 10. augusta v Poznani a odveta o týždeň neskôr v Trnave.

Trnavčania rozhodli o víťazstve nad Audou v závere prvého polčasu, keď v rozmedzí desiatich minút skórovali Erik Daniel, Rakúšan Marco Djuricin a Lukáš Štetina. V 75. minúte zvýšil náskok na 4:0 Roman Procházka a v 88. minúte stanovil konečný výsledok hosťujúci Manyumow Achol z Južného Sudánu.

Postup bol zaslúžený

„Pred zápasom sme avizovali, že chceme mať dobrý prvý polčas a to sa do bodky splnilo. Chlapci dobre kombinovali. Cieľom bolo zobrať im vysoké držanie lopty a to sa nám v prvom polčase darilo. Potrebovali sme, aby lopta rýchlo cirkulovala a aby sme mali zmeny ťažiska hry. Po tých situáciách sme dali prvé dva góly. Hrali sme vysoko, snažili sme sa súpera napádať a kaziť mu rozohrávku, čo sa nám darilo. Prvý polčas rozhodol o postupe, druhý sa iba dohrával. Druhý zápas ukázal náš zaslúžený postup,“ zhodnotil úspešnú odvetu tréner Spartaka Michal Gašparík mladší podľa klubového webu.

Výsledok zápasu medzi FC Spartak Trnava a FK Auda. FOTO: FB, www.facebook.com

Žilina sa s pohárom rozlúčila

Futbalisti MŠK Žilina boli pred štvrtkovou domácou odvetou 2. predkola EKL proti belgickému tímu KAA Gent úplne v inej situácii ako Trnavčania, z prvého duelu u súpera si odviezli prehru 1:5. „Šošoni“ inkasovali päťkrát aj pod Dubňom, v divokom dueli prehrali 2:5 a s pohárovou Európou sa rozlúčili.

Bez boja to sa však nebolo

Aj v druhom zápase proti Gentu skóroval Adrián Kaprálik, ktorý v 66. minúte znížil stav na 1:2. V 77. minúte potešil divákov Kristián Bari gólom na priebežných 2:4.

„Rozhodne to na ihrisku vyzeralo značne inak ako v prvom dueli v Gente. Dobrá predzápasová príprava nám pomohla, aby sme to dokázali súperovi aspoň znepríjemniť. Na šance sme Gent prevýšili. Do druhého dejstva sme urobili úpravy, ktoré nám mali pomôcť. Avšak, vždy, keď sme sa trochu zdvihli gólom, tak sme takmer okamžite aj inkasovali. V závere sme sa už potom roztrhali. V Európe sme podľa mňa nechali dobrú stopu, až na prvý súboj v Gente. Gólov sme inkasovali až príliš, čo nemôžeme zakrývať. Sme radi, že máme za sebou európsku skúsenosť, ktorú využijeme aj v lige,“ poznamenal žilinský kouč Jaroslav Hynek na webe MŠK.

Výsledok zápasu MŠK Žilina vs. KAA Gent. FOTO: FB, www.facebook.com