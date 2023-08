Spartak Trnava si po víťaznom zápase zabojuje v play-off o skupinu EKL, oba duely odohrajú na Slovensku (foto)

Futbalisti FC Spartak Trnava vo štvrtkovej domácej odvete 3. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 proti poľskému Lechu Poznaň zmazali manko 1:2 z úvodného duelu.

„Andeli“ na Štadióne Antona Malatinského zvíťazili 3:1 a v play-off zabojujú o účasť v skupinovej časti proti ukrajinskému tímu SC Dnipro-1, ktorý hráva domáce stretnutia v Košiciach. Prvý súboj je na programe v stredu 23. augusta o 18.30 h v Trnave.

Spartak stiahol stratu

Trnavčania stiahli stratu na Poliakov v 37. minúte štvrtkového zápasu, keď Ghančan Kelvin Offori poslal domácich do vedenia 1:0 a vyrovnal celkové skóre na 2:2. Po zmene strán v 50. minúte priblížil Spartak k postupu Erik Daniel gólom na 2:0, no v 64. minúte vrátil Lech do hry Nór Kristoffer Velde kontaktným zásahom na 1:2.

O desať minút neskôr prišla hviezdna chvíľa Lukáša Štetinu, ktorý „nožničkami“ dosiahol gól na 3:1 a rozhodol o postupe Trnavy s celkovým skóre 4:3.

Je to zaslúžené víťazstvo

„Som strašne šťastný, hoci je to iba tretie predkolo a nie sme ani v skupine. Oproti Lechu sme malí, majú kvalitných hráčov. Videli sa v play-off, ale zvládli sme to. Užili sme si to a ľudia tiež. Myslím si, že je to zaslúžene víťazstvo. S ťažkým súperom potrebujete aj trošičku šťastia. Boli sme efektívni, oni svoje šance nepremenili. Bolo z nás cítiť, že chceme vyhrať a to od prvej minúty. V Poľsku sme sa bránili a behali sme veľa, ale dáta nám ukázali, že sme nabehali najmenej. Museli sme do hráčov dostať, že toto nie je slovenská liga, ale Lech Poznaň, jedno z najkvalitnejších mužstiev. Zvýšili intenzitu a bolo to vidieť,“ zhodnotil súboje proti Poznani tréner Spartaka Michal Gašparík ml. na klubovom webe.

Spartak Trnava vypadol vlani v 3. predkole EKL s iným poľským družstvom Raków Čenstochová, v roku 2021 stroskotal na izraelskom Maccabi Tel Aviv. V minulosti sa naposledy predstavil na jeseň v skupinovej časti niektorého z pohárov v ročníku 2018/2019, v Európskej lige vtedy získal sedem bodov.