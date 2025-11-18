Nepriateľ začal s prípravami na vojnu, tvrdí veliteľ poľskej armády

Generál Wieslaw Kukula prirovnal súčasné napätie k studenej vojne a roku 1939.
The emblem of Poland on the uniform of a soldier of the Polish army.
Znak Poľska na uniforme vojaka poľskej armády. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Náčelník generálneho štábu poľských ozbrojených síl Wiesław Kukula vyhlásil, že kybernetické útoky a sabotáže vytvárajú priaznivé podmienky pre agresiu v krajine. Ako referuje web rp.pl, uviedol to v rozhovore pre Poľský rozhlas.

„Nepriateľ začal s prípravami na vojnu. Vytvára tu určité prostredie, ktoré by malo viesť k vytvoreniu priaznivých podmienok pre potenciálnu agresiu na území Poľska,“ povedal Kukula.

Generál prirovnal súčasné napätie k studenej vojne a roku 1939. Podľa neho dnes poľský štát závisí od svojho postoja k udalostiam a od toho, „či sa nám podarí nepriateľa vystrašiť, alebo ho naopak povzbudiť k agresii“.

„Aby som bol úprimný, stále sme v predvojnovom období, studená vojna bola tiež takýmto predvojnovým obdobím. Toto je otázka budovania takzvanej efektívnej politiky odstrašovania, do značnej miery založenej na našich obranných schopnostiach, ako aj na postoji občanov,“ vysvetlil Kukula.

Náčelník poľského generálneho štábu tiež zdôraznil, že Varšava ako člen Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) musí poskytnúť rozhodný odpor s možnosťou vytvorenia „studenej vojny 2.0“.

„Budeme výrazne investovať do obranných spôsobilostí a jasne signalizovať, že akýkoľvek útok na krajiny NATO alebo na naše územie bude spojený s rozhodnou odpoveďou a veľkým rizikom pre potenciálneho agresora, teda Ruskú federáciu,“ zdôraznil Kukula.

