Poľsko plánuje vycvičiť 500-tisíc dobrovoľníkov na posilnenie obrannej schopnosti krajiny

Poľsko plánuje do konca budúceho roka vycvičiť až 500-tisíc dobrovoľníkov, aby posilnilo obranné schopnosti krajiny.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vo štvrtok uviedol, že cieľom nového výcvikového programu pod názvom Vždy pripravený je pripraviť krajinu aj jej obyvateľov na prípadnú eskaláciu. Program bude zahŕňať individuálne aj skupinové cvičenia „určené pre mladších ľudí, dokonca aj pre žiakov základných a stredných škôl, ako aj pre zamestnancov a podnikateľov, a dokonca aj pre seniorov“, dodal minister.
Podľa námestníka ministra obrany si vláda kladie za cieľ do konca tohto roka vycvičiť 100-tisíc ľudí a do konca budúceho roka ďalších „približne 400-tisíc“ ľudí.
Kosiniak-Kamysz povedal, že v roku 2022 „boli Ukrajinci zaskočení. Počas vojny získali tieto zručnosti. Lenže, keď sa začala vojna, ľudia nevedeli, ako reagovať v krízovej situácii. Musíme byť pripravení na akýkoľvek scenár.“ Dodal tiež, že obranný rozpočet Poľska v budúcom roku dosiahne rekordných 4,8 percenta hrubého domáceho produktu.