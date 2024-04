Nepotrebujeme ďalšie rozkladanie inštitúcie, reaguje Karas na nomináciu Harabina za člena Súdnej rady SR

Koalícia svojimi nomináciami hazarduje so svojou reputáciou a reputáciou celého štátu dovnútra aj navonok.

Výkladná skriňa

V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol bývalý minister spravodlivosti a kandidát na europoslanca Viliam Karas (KDH). Reagoval tak konkrétne na nomináciu Štefana Harabina za člena Súdnej rady SR.

Ako Karas podotkol, súdna rada by mala byť výkladnou skriňou, má významné právomoci a predstavuje samosprávu sudcov a justície vôbec.

Príbeh spojený s Harabinom

„Ja sa dokonca obávam, že dovnútra je to ešte väčšie riziko, pretože my vieme, aká história a aký príbeh je spojený s pánom Harabinom,“ dodal Karas s tým, že by osobne požiadal od koalície, aby si veľmi dobre premyslela, koho bude kam nominovať.

„Nepotrebujeme ďalšie rozkladanie inštitúcie. My skôr inštitúcie potrebujeme budovať konštruktívne a vecne,“ uzavrel Karas.