Kolíková: Ak sa Harabin stane členom Súdnej rady SR, bude to odkaz pre justíciu, že nepohodlní sudcovia budú opätovne šikanovaní (video)

Ak sa Štefan Harabin stane členom Súdnej rady SR, bude to odkaz pre justíciu, že nepohodlní sudcovia budú opätovne šikanovaní. Uviedla to poslankyňa Mária Kolíková (SaS) v parlamente pre médiá.

Nominácia exministra spravodlivosti za člena súdnej rady podľa nej vzbudzuje dojem, že ide o dohodu medzi koalíciou a Harabinom, a to takou, že výmenou za podporu v prezidentských voľbách sa stane členom rady.

Poslankyňa si zároveň myslí, že keď sa ministrom životného prostredia mohol stať Tomáš Taraba a ministerkou kultúry Martina Šimkovičová (obaja nom. SNS), pokojne sa súčasťou súdnej rady môže stať Harabin.

„Bol to práve Štefan Harabin, ktorý bol ako predseda Najvyššieho súdu SR disciplinárne potrestaný ústavným súdom za to, že nevpustil kontrolu na najvyšší súd. Úvahou je tam mať Štefana Harabina a skôr možno teraz ide o to, či to voliči tejto koalície znesú,“ povedala.