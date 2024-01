Nepíšte mi bojuj, pretože nič nevzdávam. Hercovi Marcelovi Nemcovi zostáva pár mesiacov života a má ešte jedno prianie

Slovenský herec Marcel Nemec statočne bojuje s rakovinou už niekoľko mesiacov. Na začiatku týždňa však zverejnil na svojom Instagrame smutnú správu, podľa ktorej mu zostáva len niekoľko mesiacov života.

„Moji milí, akoby ste naložili so svojím časom a životom, keby sa dozviete informáciu, že Vám zostáva pár mesiacov života. Nevedno koľko. Pár (4, 6, 10) Zmenili by ste niečo, začali by ste žiť inak?“ pýta sa 52-ročný herec.

Aj napriek tomu sa stále snaží udržať si dobrú náladu a je odhodlaný si splniť posledné priania. Jedným z nich je opäť si zahrať v divadle a „zažiť nebeské spojenie s divákmi“.

V statuse bol otvorený a dokonca napísal, ako by mal vyzerať jeho pohreb. „No čo viem určite, chcem veľa farebných kvetov a farebne poobliekaných usmiatych hostí. Ja odchod nevnímam ako koniec, no ako začiatok niečoho nového a zároveň to vnímam ako oslavu svojho krásneho a láskou naplneného života, ktorý som prežil v tejto dimenzii s úsmevom obklopený ľuďmi s ktorými sa milujeme (a že ich nie je málo),“ napísal v dojemnom príspevku.

Na konci tiež požiadal ľudí, aby mu nepísali, nech bojuje, pretože sa neplánuje vzdať. Zázraky sa totiž dejú nielen na Vianoce. Skôr ich vyzval, aby mu napísali: „Užívaj naplno, čo ti život prinesie.“