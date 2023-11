Odkryl som sa a všade krv, opísal ťažko chorý Marcel Nemec hororové chvíle v nemocnici

Slovenský herec Marcel Nemec je už niekoľko dní v nemocnici, kde podstúpil neplánovanú operáciu. Už niekoľko mesiacov statočne bojuje s rakovinou a svoj stav na Instagrame komentuje s humorom a optimizmom.

Prednedávnom ho však čakalo nemilé prekvapenie, ktoré mu spôsobilo šok. Informovala TV Joj na stránke Topstar.noviny.sk.

Na jar sa síce jeho stav zlepšil, ale rakovina opäť naplno udrela, čo si vyžiadalo minulý týždeň urgentnú operáciu. Po prebudení z narkózy mal tie najlepšie pocity a cítil, že sa do neho vracia život. O pár dní však zažil hororové chvíle.

„Počas dnešnej noci sa nič mimoriadne nestalo. Teda až na to, že mi povolil jeden steh. Zobudil som sa s tým, že mám pod perinou mokro. Odkryl som sa a všade krv. Tiež som potreboval ísť na záchod, tak som nechcel byť ešte i pokakaný. Nakoniec to nebolo vôbec nič vážne, aj keď som sa (popravde) zľakol,“ podelil sa herec so svojím zážitkom.

