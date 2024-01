Známa kuchárka je pripravená na všetko, nádor v mozgu ovplyvňuje už aj jej reč

Češka Denisa Zajícová, za slobodna Cziglová, sa pred štyrmi rokmi preslávila v účinkovaní kuchárskej šou, v posledných mesiacoch však robí osvetu a poukazuje na svoj ťažký boj s rakovinou mozgu.

Ako informovala TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk, vlani vo februári podstúpila operáciu mozgu. Po nej prestala na čas hovoriť, počuť a aj vidieť. Začala tiež s finančne veľmi náročnou alternatívnou liečbou infúziami, vďaka ktorej dosahovala skvelé výsledky. Teraz však nastal obrat.

Posledná šanca

Ešte pred Vianocami zverejnila na svojom Instagrame pikantné fotografie v koženom negližé a s bičíkom v ruke, pod ktorú napísala: „Všetko najlepšie do nového roku, hlavne zdravie, to je to najdôležitejšie.“

Už vtedy vedela, že predĺžiť si život jej pomôže jedine chemoterapia. „Šanca na úspešnosť chemoterapie je tridsaťpercentná. Pokiaľ nezaberie, je koniec,“ povedala pre český Expres.

Som šťastná, že som tu

34-ročná Denisa v živom vysielaní na svojom Instagrame zdieľala so svojimi sledovateľmi ťažké chvíle, ktoré musí prežívať.

„Vopred sa ospravedlňujem za to, že nerozprávam najlepšie, ale som šťastná, že som tu,“ vyznala sa hneď v úvode, aby vysvetlila, prečo sa jej tak ťažko rozpráva, musí sa opakovať a zasekáva sa jej reč.

Aj napriek tomu sa snaží zachovať si radosť zo života. „Mám tú najväčšiu radosť, že tu som a žijem. Už som myslela, že vám ani nikdy nepoviem ahoj a že sa volám Denisa…,“ povedala.

Je pripravená na všetko

„Chcela som sa s vami aspoň takto… Nie, nechcem povedať rozlúčiť, to je naprd. Len som prosto chcela, aby ste toto vedeli aj to, že som šťastná a každý deň si užívam naplno,“ odkázala ľuďom s tým, že je pripravená na všetko.

Zároveň sa poďakovala všetkým za vyzbierané peniaze, ktoré sa rozhodla venovať postihnutým glioblastómom. Viac si o jej ťažkom boji prečítajte na stránke Topstar.noviny.sk.