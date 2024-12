Nemecký online predajca Zalando kupuje konkurenčnú spoločnosť About You

Nemecký online predajca obuvi, oblečenia a kozmetiky Zalando v stredu oznámil, že sa dohodol na kúpe konkurenčnej spoločnosti About You za približne 1,1 miliardy eur. Informuje o tom portál Euronews.

Zalando ponúkne 6,50 eura za každú akciu spoločnosti About You, čo predstavuje 67 % prémiu oproti utorkovej záverečnej cene akcií. Táto suma zároveň predstavuje 107 % prémiu oproti trojmesačnému priemeru ceny akcií About You. Podľa tlačového vyhlásenia Zalanda súhlasilo vedenie About You a hlavní akcionári, ktorí vlastnia 73 percent základného imania, s predajom svojich podielov.

Spoločnosť About You so sídlom v Hamburgu, založená v roku 2014, má viac ako 12 miliónov aktívnych zákazníkov a ponúka približne 4-tisíc značiek. Očakáva sa, že obchod sa uzavrie v lete budúceho roka, ak ho schvália regulačné orgány.