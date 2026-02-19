Nemecko sťahuje vojakov z Iraku, rastie napätie po hrozbách USA voči Iránu

Bundeswehr presunul časť jednotiek z Arbílu, na základni zostali len nevyhnutné sily.
Nemecko dočasne stiahlo časť svojich vojakov zo základne v severoirackom Arbíle pre zvyšujúce sa napätie na Blízkom východe. Vo štvrtok to oznámil hovorca nemeckého ministerstva obrany.

Podľa neho boli desiatky nemeckých vojakov presunuté mimo základne v hlavnom meste autonómneho Kurdistanu. „Na mieste zostal len personál nevyhnutný na zachovanie operačnej schopnosti základne v Arbíle,“ uviedol hovorca.

Príčina nie je jasná

Nemecké ministerstvo nespresnilo konkrétnu príčinu napätia, krok však prichádza v čase, keď americký prezident Donald Trump nariadil rozsiahle posilnenie amerických vojenských síl v regióne a opakovane pohrozil vojenskou akciou proti Iránu.

Nemeckí vojaci pôsobia v Arbíle v rámci medzinárodnej misie zameranej na výcvik irackých bezpečnostných síl. Berlín zdôraznil, že presun jednotiek bol preventívny a koordinovaný so spojencami.

Rastúce obavy

„Presun bol úzko koordinovaný s našimi mnohonárodnými partnermi,“ dodal hovorca. Krok poukazuje na rastúce obavy západných krajín z možnej eskalácie konfliktu v regióne v prípade zlyhania diplomatických rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom.

