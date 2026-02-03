Nemecko má najstaršiu pracovnú silu v EÚ. Takmer štvrtina zamestnancov je vo veku 55 až 64 rokov

Nemecko má najvyšší podiel starších pracujúcich spomedzi všetkých krajínEurópskej únie (EÚ). Podľa oficiálnych údajov, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad Destatis, takmer štvrtina nemeckých zamestnancov je vo veku od 55 do 64 rokov.
Destatis informoval, že v roku 2024 pracovalo v tejto vekovej skupine približne 9,8 milióna ľudí, čo predstavuje 24 percent z celkových 40,9 milióna pracujúcich v najväčšej európskej ekonomike. Priemer v krajinách EÚ je približne 20 percent. „Hlavným dôvodom vysokého podielu starších pracujúcich v Nemecku je starnutie populácie,“ uviedol úrad.
MMF varuje Slovensko, že slabý rast a starnutie populácie ohrozujú verejné financie
Úrad zároveň pripomenul, že ľudia v Nemecku odchádzajú do dôchodku neskôr, keďže zákonný dôchodkový vek sa postupne zvyšuje a v roku 2029 má dosiahnuť 67 rokov. V roku 2024 bol priemerný vek odchodu do dôchodku 64,7 roka, zatiaľ čo v roku 2004 to bolo 63 rokov u žien a 63,1 u mužov.
Odborníci zdôrazňujú, že neskorší odchod pracujúcich do dôchodku je pre Nemecko kľúčový z pohľadu zmiernenia zaťaženia dôchodkového systému v dôsledku starnutia obyvateľstva. V roku 2024 malo po Nemecku druhý najvyšší podiel pracujúcich vo veku 55 až 64 rokov Taliansko (23 percent). Na opačnom konci rebríčka bola Malta s približne 11 percentami.